CoreWeave Registered (A): Kurs schießt nach frühem Minus nach oben

Auf Sicht von drei Monaten bleibt CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -33,68 % im Minus.

Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,31 % dreht CoreWeave Registered (A) im Tagesverlauf kräftig ins Plus. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht. Trotz der Erholung verliert die Aktie auf Monatssicht weiterhin 31,07 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +9,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) -18,29 % verloren.

Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,57 %.

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,72 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 26.620 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auftrieb erhielt …

Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zumeist weiter zugelegt. Trotz wieder aufgeflammter Zinsdiskussionen in den USA knüpften die Börsen an die gute Entwicklung vom Vortag an. Die mäßigen Vorgaben der Wall Street blieben damit ohne Folgen. …

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zulegen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Anstieg um 0,8 Prozent auf 26.554 Punkte. Damit sollte der Leitindex in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche …

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,32 % 1 Monat -31,07 % 3 Monate -33,68 % 1 Jahr -44,60 %

CoreWeave Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 11.11.2026, 09:30 Uhr

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.