CoreWeave Registered (A): Kurs schießt nach frühem Minus nach oben
Rückenwind
CoreWeave Registered (A) springt um 17,20 % nach oben und legt damit deutlich stärker zu als der US Tech 100.
Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,31 % dreht CoreWeave Registered (A) im Tagesverlauf kräftig ins Plus. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht. Trotz der Erholung verliert die Aktie auf Monatssicht weiterhin 31,07 %.
Aktueller Stand der CoreWeave Registered (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 11.11.2026
Auf Sicht von drei Monaten bleibt CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -33,68 % im Minus.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +9,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) -18,29 % verloren.
Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,57 %.
Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie
Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,72 Mrd.EUR € wert.
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CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,32 %
|1 Monat
|-31,07 %
|3 Monate
|-33,68 %
|1 Jahr
|-44,60 %
CoreWeave Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.