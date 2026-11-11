Eon überrascht die Börse: Trotz Gewinnrückgang gibt es einen Lichtblick

Der Energiekonzern Eon hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank von 1,76 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf rund 1,70 Milliarden Euro. Damit entsprach das operative Ergebnis den Erwartungen der Analysten.

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Der bereinigte Nettogewinn ging von 291 Millionen auf 278 Millionen Euro zurück. Analysten hatten laut Wall Street Journal allerdings lediglich 268 Millionen Euro erwartet. Damit übertraf der DAX-Konzern die Gewinnprognosen um rund 3,7 Prozent.

Netzgeschäft stabilisiert Eon

Gestützt wurde das Ergebnis durch die Investitionen in die regulierten Strom- und Gasnetze. Der Netzausbau, die Digitalisierung der Infrastruktur und die beschleunigte Installation intelligenter Stromzähler trugen zur Geschäftsentwicklung bei.

Auch neue Infrastrukturprojekte für Industrie- und Gewerbekunden sorgten für positive Impulse. Belastend wirkten dagegen die Normalisierung der Margen im Energievertrieb nach positiven Sondereffekten im Vorjahr sowie Veränderungen im Unternehmensportfolio.

Eon bestätigt Milliardenprognose

Trotz des Gewinnrückgangs im dritten Quartal hält Eon an seiner Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Euro liegen.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Eon ein bereinigtes EBITDA von 7,11 Milliarden Euro, nach 7,09 Milliarden Euro im Vorjahr. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um vier Prozent auf 2,20 Milliarden Euro.

Gleichzeitig hält der Konzern an seinem Investitionsziel von rund 8,7 Milliarden Euro für 2026 fest. Bis Ende September wurden 5,2 Milliarden Euro investiert, davon rund 80 Prozent in die Energienetze. Nach wetterbedingten Verzögerungen zu Jahresbeginn beschleunigte Eon die Investitionen im dritten Quartal.

Finanzchefin Nadia Jakobi fordert angesichts des steigenden Kapitalbedarfs verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen und eine angemessene Verzinsung der Netzinvestitionen. Die noch offenen Entscheidungen der Bundesnetzagentur bleiben damit ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für das künftige Wachstum.

Fazit: Milliardeninvestitionen als Wachstumstreiber oder Kostenfalle?

Eon übertrifft trotz rückläufiger Quartalsgewinne die Erwartungen und bestätigt seine Jahresprognose. Der steigende Strombedarf und der milliardenschwere Netzausbau bieten langfristige Wachstumschancen. Doch hohe Investitionskosten, regulatorische Unsicherheiten und mögliche Einschnitte bei der Netzverzinsung bergen Risiken für die Aktie. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Energieaktien, Stromversorger und die europäische Energiewirtschaft)

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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