Rekord zum Greifen nah: Diese Zahlen treiben den DAX an

Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik ein Risikofaktor: Die überraschend hohe US-Inflation vom Dienstag hat die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember deutlich verstärkt. Die Kerninflation stieg im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und damit stärker als erwartet. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember wird inzwischen mit rund 85 Prozent eingepreist.

Der DAX ist am Mittwoch deutlich stärker in den Handel gestartet als die ohnehin positive Vorbörse erwarten ließ. Der deutsche Leitindex legt aktuell (09:40 Uhr) 1,1 Prozent zu auf 26.636 Punkte und bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs von 26.692 Punkten aus der vergangenen Woche. Rückenwind kommt von einer Erholung der Technologiewerte und der freundlicheren Stimmung an den internationalen Märkten. Gleichzeitig sorgt die deutsche Berichtssaison für reichlich Bewegung: Mit Siemens Energy, E.ON, RWE und Brenntag haben gleich mehrere DAX-Konzerne ihre Zahlen vorgelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens Energy, E.ON und RWE im Earnings-Fokus

Bei den deutschen Aktien steht heute vor allem Siemens Energy im Mittelpunkt. Der Energietechnikkonzern schreibt im Windgeschäft Siemens Gamesa schwarze Zahlen und gab neue Rendite- und Wachstumsziele bis 2030 bekannt. Angepeilt wird ein durchschnittliches Wachstum von 12 bis 14 Prozent sowie eine bereinigte Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Das Unternehmen setzt zudem die Dividende von 70 Cent auf 2,30 Euro deutlich herauf. Auch die Free-Cashflow-Entwicklung soll sich weiter verbessern, während die Aktienrückkäufe bis 2030 auf 9 Milliarden Euro ausgeweitet werden. Die Aktie verteuert sich um 6,8 Prozent an der DAX-Spitze.

E.ON hat für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 7,1 Milliarden Euro bekannt gegeben. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um vier Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der Versorger bestätigte die Jahresprognose von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro EBITDA sowie 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro bereinigtem Nettogewinn. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Energielösungen, während das Endkundengeschäft schwächer ausfiel. Die Titel verlieren 1,5 Prozent.

RWE hat in den ersten neun Monaten von deutlichen Verbesserungen in allen Konzerngeschäftsfeldern profitiert und die Erwartungen übertroffen. Auch die vollzogene Anteilserhöhung am Hochvoltnetzbetreiber Amprion trug dazu bei, dass der Essener Versorger mehr verdiente als im Vorjahr. Das Unternehmen steigerte den operativen Gewinn um gut ein Drittel und bestätigte die im Sommer angehobene Prognose. Die Dividende soll wie versprochen auf 1,32 Euro je Aktie steigen. Für 2025 waren 1,20 Euro gezahlt worden. Die Aktie zieht 0,5 Prozent an.

Bilfinger verzeichnete im dritten Quartal wegen der anhaltenden Zurückhaltung der Kunden Rückgänge bei Umsatz, EBITA und Ergebnis, übertraf damit aber knapp die Erwartungen. Positiv entwickelte sich der Auftragseingang mit einem Plus von 25 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt und die Titel ziehen um 0,4 Prozent an.

Brenntag hat im dritten Quartal dank höherer Preise Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert und wird für 2026 zuversichtlicher. Der Umsatz stieg um 14,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, das operative EBITDA um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro. Das Jahresziel wird nun am oberen Ende der Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro erwartet. Die Aktie sackt um 3,2 Prozent ab.

CoreWeave gibt der KI-Rally neuen Rückenwind

Aus den USA kommt dagegen ein wichtiges Signal für den angeschlagenen KI-Sektor. CoreWeave übertraf am Dienstagabend die Umsatzerwartungen deutlich. Der Umsatz sprang im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte der KI-Cloud-Anbieter seine Umsatzprognose für 2026 auf 13,0 bis 13,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu.

Beim Auftragsbestand meldet CoreWeave inzwischen einen Backlog von 132,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will trotz der hohen Verschuldung bereits im ersten Halbjahr 2028 auf bereinigter Basis profitabel werden. Damit liefert CoreWeave ausgerechnet in einer Phase, in der Anleger an der Finanzierung des KI-Booms zweifeln, ein starkes Nachfrage-Signal.

Die US-Futures reagieren positiv. Der Nasdaq-100-Future liegt am frühen Morgen rund 1,6 Prozent im Plus, der S&P-500-Future etwa 0,6 Prozent und der Dow-Future rund 0,3 Prozent. Am Dienstag hatte die Wall Street nach den überraschend hohen Inflationsdaten noch nachgegeben: Der Nasdaq verlor 0,7 Prozent, der S&P 500 0,4 Prozent und der Dow 0,3 Prozent.

Heute ist in den USA allerdings Veterans Day. Der Anleihehandel bleibt geschlossen, die Aktienbörsen öffnen aber regulär. Dadurch könnten die Bewegungen an der Wall Street bei dünnerem Handel etwas stärker ausfallen.

Asien: Chipwerte legen zu

An den asiatischen Börsen überwiegen am Mittwoch die Gewinne. Der japanische Nikkei 225 steigt rund 1,3 Prozent, der südkoreanische Kospi etwa 2,6 Prozent und der taiwanische Taiex rund 3,6 Prozent. Besonders die Halbleiterwerte profitieren von den neuen Signalen zur KI-Nachfrage. Titel von TSMC, dem weltgrößten Auftragsfertiger, legen in Taiwan 4,8 Prozent zu.

Öl zieht leicht an

Am Ölmarkt haben die Preise nach dem starken Rückgang der vergangenen Tage wieder etwas angezogen. Brent liegt am Morgen bei rund 92 US-Dollar je Barrel, nachdem die Sorte am Dienstag noch unter Druck gestanden hatte. Der Markt versucht weiterhin, die Aussicht auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts gegen die Risiken neuer Angebotsausfälle abzuwägen.

Für die Aktienmärkte bleibt das eine wichtige Variable: Der zuletzt deutlich gefallene Ölpreis hatte die Inflationssorgen gelindert und damit die Erholung der Börsen unterstützt. Ein erneuter Anstieg könnte diesen Rückenwind schnell abschwächen.

Edelmetalle steigen – US-Dollar profitiert von Inflationssorgen

Gold und auch die meisten anderen Edelmetalle können am frühen Mittwoch zulegen. Die Feinunze verteuert sich um ein Prozent auf rund 4.070 US-Dollar. Für Silber geht es sogar um 3,6 Prozent aufwärts, für Kupfer um 1,6 Prozent und für Platin um 2,2 Prozent.

Der Dollar profitiert dagegen von den veränderten Zinserwartungen. EUR/USD liegt bei rund 1,116 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung zuletzt noch deutlich höher notiert hatte. Der Dollar-Index stieg am Dienstag kräftig und liegt nun bei etwa 102,3 Punkten.

Bitcoin kämpft um 74.000 Dollar

Bitcoin bleibt angeschlagen. Die Kryptowährung notiert bei rund 73.000 bis 74.000 US-Dollar und damit nahe dem niedrigsten Niveau seit mehreren Monaten. Die Kombination aus höheren Zinsen und der zuletzt deutlich gesunkenen Risikobereitschaft belastet Bitcoin weiterhin.

Damit stehen die Zeichen für den DAX zunächst klar auf Erholung. Die starken KI-Signale von CoreWeave und TSMC liefern Rückenwind, während die deutschen Energie- und Industriewerte mit einer ganzen Reihe neuer Quartalszahlen für Bewegung sorgen. Ob der DAX die Gewinne halten kann, dürfte allerdings auch davon abhängen, wie die Anleger die überraschend hohe US-Inflation und die Aussicht auf weitere Fed-Zinserhöhungen verarbeiten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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