🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA gewinnt 3,51 % im freundlichen Chipsektor

    Im Blickpunkt

    417 Aufrufe 417 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA legt um 3,51 % zu, bleibt auf Wochensicht aber mit 15,46 % im Minus.

    Im Blickpunkt - NVIDIA gewinnt 3,51 % im freundlichen Chipsektor
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Chipaktien verzeichnen breite Kursgewinne: Neben NVIDIA steigen auch Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm und Broadcom, wobei AMD mit 5,82 % das stärkste Plus erzielt. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei NVIDIA ist nicht erkennbar.

    Aktueller Stand der NVIDIA Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 11.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für NVIDIA-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -17,81 % hinnehmen mussten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Long
    157,71€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 9,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    181,12€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 9,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -15,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,11 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Minus von -2,63 %.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,82 %. Intel notiert im Plus, mit +5,19 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,84 %. Broadcom legt um +3,45 % zu

    Nvidia verliert erneut rund 5 % – Abwärtstrend setzt sich fort


    Nach dem Fehlausbruch über eine wichtige Widerstandszone hat sich die Korrektur bei Nvidia fortgesetzt. Der Bruch der 200-Tage-Linie und die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs kennzeichnen das aktuelle Chartbild.

    Nvidia verliert erneut rund 5 % – Abwärtstrend setzt sich fort


    Nach dem Fehlausbruch über eine wichtige Widerstandszone hat sich die Korrektur bei Nvidia fortgesetzt. Der Bruch der 200-Tage-Linie und die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs kennzeichnen das aktuelle Chartbild.

    CoreWeave schlägt Erwartungen: Diese Risiken sollten Anleger im Blick haben


    Gewinnt der KI-Boom wieder an Fahrt? CoreWeave übertrifft die Erwartungen, hebt die Prognose an und die Aktie zieht nachbörslich an. Doch mit dem Wahlsieg der Demokraten sind für KI-Aktien neue Risiken entstanden.

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,58 %, über 10 Jahre bei 54,54 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,46 %
    1 Monat -24,11 %
    3 Monate -17,81 %
    1 Jahr -9,51 %
    Stand: 11.11.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Bil. € wert.

    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    +4,18 %
    -15,46 %
    -24,11 %
    -17,81 %
    -9,51 %
    +245,49 %
    +506,06 %
    +8.689,64 %
    +1.124.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Blickpunkt NVIDIA gewinnt 3,51 % im freundlichen Chipsektor NVIDIA legt um 3,51 % zu, bleibt auf Wochensicht aber mit 15,46 % im Minus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     