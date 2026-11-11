NVIDIA gewinnt 3,51 % im freundlichen Chipsektor

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für NVIDIA-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -17,81 % hinnehmen mussten.

Chipaktien verzeichnen breite Kursgewinne: Neben NVIDIA steigen auch Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm und Broadcom, wobei AMD mit 5,82 % das stärkste Plus erzielt. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursanstieg bei NVIDIA ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -15,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,11 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Minus von -2,63 %.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,82 %. Intel notiert im Plus, mit +5,19 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,84 %. Broadcom legt um +3,45 % zu

Nach dem Fehlausbruch über eine wichtige Widerstandszone hat sich die Korrektur bei Nvidia fortgesetzt. Der Bruch der 200-Tage-Linie und die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs kennzeichnen das aktuelle Chartbild.

Nach dem Fehlausbruch über eine wichtige Widerstandszone hat sich die Korrektur bei Nvidia fortgesetzt. Der Bruch der 200-Tage-Linie und die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs kennzeichnen das aktuelle Chartbild.

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Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,58 %, über 10 Jahre bei 54,54 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,46 % 1 Monat -24,11 % 3 Monate -17,81 % 1 Jahr -9,51 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 11.11.2026, 09:39 Uhr

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.