Dell Technologies Registered (C) klettert um 8,35 % im Branchenplus

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Dell Technologies Registered (C) trotz des heutigen Kurssprungs mit -18,52 % im Minus.

Im IT-Sektor steigen auch die Aktien von Hewlett Packard Enterprise, NetApp und Cisco Systems. Hewlett Packard Enterprise verzeichnet mit einem Plus von 6,47 % ebenfalls einen kräftigen Kursanstieg. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kurssprung bei Dell Technologies Registered (C) liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -12,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +198,14 % gewonnen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. IBM notiert im Plus, mit +0,21 %. NetApp notiert im Plus, mit +1,78 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +6,47 % zu

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,25 % 1 Monat -38,76 % 3 Monate -18,52 % 1 Jahr +161,91 %

Stand: 11.11.2026, 09:43 Uhr

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,43 %.

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,09 Mrd. € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.