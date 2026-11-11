🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Dell Technologies Registered (C) klettert um 8,35 % im Branchenplus

    Auf Höhenflug

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell Technologies Registered (C) springt um 8,35 % nach oben, liegt auf Monatssicht aber weiterhin deutlich im Minus.

    Auf Höhenflug - Dell Technologies Registered (C) klettert um 8,35 % im Branchenplus
    Foto: mrinal - stock.adobe.com

    Im IT-Sektor steigen auch die Aktien von Hewlett Packard Enterprise, NetApp und Cisco Systems. Hewlett Packard Enterprise verzeichnet mit einem Plus von 6,47 % ebenfalls einen kräftigen Kursanstieg. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser für den Kurssprung bei Dell Technologies Registered (C) liegen zunächst nicht vor.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Dell Technologies Registered (C) trotz des heutigen Kurssprungs mit -18,52 % im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Long
    304,89€
    Basispreis
    5,35
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    349,74€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -12,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +198,14 % gewonnen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. IBM notiert im Plus, mit +0,21 %. NetApp notiert im Plus, mit +1,78 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +6,47 % zu

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,25 %
    1 Monat -38,76 %
    3 Monate -18,52 %
    1 Jahr +161,91 %
    Stand: 11.11.2026, 09:43 Uhr

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 64,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,43 %.

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,09 Mrd. € wert.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Dell Technologies Registered (C)

    +7,61 %
    -12,02 %
    -38,60 %
    -18,30 %
    +162,61 %
    +368,51 %
    +555,77 %
    +2.628,81 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
    Dell Technologies Registered (C) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Auf Höhenflug Dell Technologies Registered (C) klettert um 8,35 % im Branchenplus Dell Technologies Registered (C) springt um 8,35 % nach oben, liegt auf Monatssicht aber weiterhin deutlich im Minus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     