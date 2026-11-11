OpenAI und Anthropic bekommen mächtige Unterstützung aus Taiwan

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter setzt ein deutliches Zeichen im KI-Markt: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) will bis zu 1 Milliarde US-Dollar in die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI investieren. Der Verwaltungsrat hat dafür Investitionen von jeweils bis zu 500 Millionen US-Dollar genehmigt. Damit baut TSMC sein Engagement in der künstlichen Intelligenz über die reine Chipproduktion hinaus aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

TSMC setzt auf die führenden KI-Entwickler

Die geplanten Investitionen sollen auf unterschiedliche Weise erfolgen. Bei Anthropic will TSMC Aktien zum Ausgabepreis des Börsengangs erwerben. Bei OpenAI ist eine Beteiligung an Vorzugsaktien vorgesehen.

Anthropic hat für seinen geplanten Börsengang eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie festgelegt. Zusätzlich plant das Unternehmen, 26 Milliarden US-Dollar bei Großinvestoren einzusammeln. Zu den Geldgebern zählen unter anderem Google, Advanced Micro Devices und TSMC.

Die Beteiligung von TSMC ist auch strategisch interessant. Der Chipkonzern möchte stärker vom KI-Boom profitieren und seine Abhängigkeit vom reinen Halbleitergeschäft verringern.

Laut der Nachrichtenagentur CNA sehen Marktbeobachter in den Beteiligungen ein Zeichen für das Vertrauen von TSMC in das langfristige Wachstum der künstlichen Intelligenz. Der Chipkonzern sichert sich damit nicht nur zusätzliche Geschäftschancen, sondern auch eine direkte Beteiligung an einigen der wichtigsten Unternehmen der Branche.

KI-Geschäft birgt auch Risiken

Allerdings verschwimmen im KI-Sektor zunehmend die Grenzen zwischen Investoren, Lieferanten und Kunden. Das erschwert es, die tatsächliche Nachfrage nach KI-Dienstleistungen einzuschätzen.

Allerdings birgt diese Strategie auch Risiken. Pictet Wealth Management weist darauf hin, dass im KI-Sektor die Grenzen zwischen Investoren, Lieferanten und Kunden zunehmend verschwimmen. Anthropic erhält beispielsweise Kapital von Unternehmen, die gleichzeitig Cloud- und Infrastrukturleistungen bereitstellen. Dadurch entstehen enge wirtschaftliche Abhängigkeiten, die es erschweren, die tatsächliche Nachfrage nach KI-Dienstleistungen einzuschätzen.

Gleichzeitig liefert TSMC neue Argumente für Optimisten. Der Konzern meldete für Oktober einen Umsatzanstieg von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Nachfrage nach Halbleitern für KI-Anwendungen bleibt damit offenbar hoch.

Fazit: TSMC will mehr vom KI-Boom

Mit den geplanten Beteiligungen an OpenAI und Anthropic geht TSMC einen Schritt über sein angestammtes Geschäft hinaus. Der Konzern will nicht mehr nur die Chips für den KI-Boom liefern, sondern auch direkt an dessen wirtschaftlichem Erfolg teilhaben. Die starke Umsatzentwicklung unterstreicht, wie groß die Chancen sind. Gleichzeitig zeigen die wachsenden Abhängigkeiten innerhalb der Branche, dass die Strategie auch Risiken birgt. Für TSMC könnte sich der Schritt dennoch langfristig auszahlen. An der Börse kamen die Nachrichten jedenfalls gut an: Die TSMC-Aktie schloss in Taiwan zuletzt mit einem Plus von 4,8 Prozent (Stand 6:30 Uhr MEZ).

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion





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Saskia Reh

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