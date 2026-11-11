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    SpaceX steigt um 2,76 % und setzt Gewinnserie fort

    Das bewegt die Anleger

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    SpaceX legt um 2,76 % zu und erreicht damit auf Wochensicht ein Plus von 8,99 %.

    Das bewegt die Anleger - SpaceX steigt um 2,76 % und setzt Gewinnserie fort
    Foto: stock.adobe.com

    Mit dem vierten Gewinntag hintereinander setzt SpaceX seine Aufwärtsserie fort. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber entwickeln sich uneinheitlich: Während Boeing und Airbus ebenfalls zulegen, geben Lockheed Martin und Northrop Grumman nach.

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,20 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der SpaceX Aktie damit ein Gewinn von +8,99 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,90 %.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,91 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,33 %. Northrop Grumman verliert -0,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung und rückläufige Shortpositionen, die als positives Signal gewertet werden. Optimisten verweisen auf Umsatzwachstum, Quartalsgewinn und den nächsten Starship-Test. Kritiker bezweifeln die fundamentale Rechtfertigung der Bewertung und diskutieren ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Leasingrisiken. Als möglicher Kursdruck gilt das im Forum genannte Ende einer Haltefrist am 8. Dezember.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,99 %
    1 Monat -10,90 %
    3 Monate +10,20 %
    Stand: 11.11.2026, 09:44 Uhr

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SpaceX

    +2,40 %
    +8,99 %
    -10,90 %
    +10,20 %
    -18,00 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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