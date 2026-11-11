SpaceX steigt um 2,76 % und setzt Gewinnserie fort

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,20 %.

Mit dem vierten Gewinntag hintereinander setzt SpaceX seine Aufwärtsserie fort. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar. Die Wettbewerber entwickeln sich uneinheitlich: Während Boeing und Airbus ebenfalls zulegen, geben Lockheed Martin und Northrop Grumman nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der SpaceX Aktie damit ein Gewinn von +8,99 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,90 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,91 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,33 %. Northrop Grumman verliert -0,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung und rückläufige Shortpositionen, die als positives Signal gewertet werden. Optimisten verweisen auf Umsatzwachstum, Quartalsgewinn und den nächsten Starship-Test. Kritiker bezweifeln die fundamentale Rechtfertigung der Bewertung und diskutieren ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Leasingrisiken. Als möglicher Kursdruck gilt das im Forum genannte Ende einer Haltefrist am 8. Dezember.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,99 % 1 Monat -10,90 % 3 Monate +10,20 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 11.11.2026, 09:44 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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