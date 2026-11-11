Alzchem Group: 1. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht 57 0 Kommentare

Alzchem startet den Aktienrückkauf: In der ersten Novemberwoche erwarb das Unternehmen 13.318 eigene Aktien für rund 1,95 Millionen Euro – im Schnitt zu 146,62 Euro je Aktie.

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