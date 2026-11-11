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    Alzchem Group: 1. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht

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    Alzchem startet den Aktienrückkauf: In der ersten Novemberwoche erwarb das Unternehmen 13.318 eigene Aktien für rund 1,95 Millionen Euro – im Schnitt zu 146,62 Euro je Aktie.

    Alzchem Group: 1. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Alzchem Group AG veröffentlichte am 11. November 2026 die erste Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm 2026/2027.
    • Vom 2. bis einschließlich 6. November 2026 kaufte das Unternehmen insgesamt 13.318 eigene Aktien zurück.
    • Die Käufe erfolgten über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich auf XETRA.
    • Am 2. November wurden keine Aktien erworben; die Rückkäufe begannen am 3. November.
    • Der gewichtete Durchschnittskurs lag insgesamt bei 146,62 Euro je Aktie.
    • Das aggregierte Kaufvolumen betrug rund 1,95 Millionen Euro, ohne Erwerbsnebenkosten.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 143,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 143,40EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.153,66PKT (+0,43 %).


    Alzchem Group

    +1,13 %
    -0,63 %
    -12,83 %
    -10,24 %
    -1,93 %
    +525,55 %
    +512,07 %
    +179,98 %
    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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