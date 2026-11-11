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    Deutsche Bank hebt Unilever auf 'Buy' - Ziel 5350 Pence

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Unilever von Hold auf Buy hoch
    • Das Kursziel steigt von 5.300 auf 5.350 Pence
    • Analyst setzt auf stabile Gewinne und Umbaupotenzial
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Unilever auf 'Buy' - Ziel 5350 Pence
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 59,30 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9288. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.350,00GBP was eine Bandbreite von -32,41 %/+8.940,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 5350 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6397,53, was eine Steigerung von +10710,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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