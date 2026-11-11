Deutsche Bank hebt Unilever auf 'Buy' - Ziel 5350 Pence
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank stuft Unilever von Hold auf Buy hoch
- Das Kursziel steigt von 5.300 auf 5.350 Pence
- Analyst setzt auf stabile Gewinne und Umbaupotenzial
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 59,30 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9288. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.350,00GBP was eine Bandbreite von -32,41 %/+8.940,22 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 5350 Euro
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Hallo zusammen,
ich habe mir die Unilever PLC vor dem Hintergrund der aktuellen Konsum- und Inflationsentwicklung genauer angeschaut und die wesentlichen Argumente für und gegen ein Investment zusammengefasst.
Hier ein kurzer SWOT-Überblick für die Diskussion im Thread:
🟢 Stärken (Strengths)
- Preissetzungsmacht & Markenstärke: Globale Powerbrands (Dove, Hellmann's, Knorr) sichern stabile Cashflows.
- Emerging Markets: Ca. 60 % des Umsatzes stammen aus Schwellenländern (Indien, Lateinamerika), was langfristig Wachstum sichert.
- Defensives Profil: Hohe Resilienz in schwachen Marktphasen, verlässlicher Dividendenzahler.
🔴 Schwächen (Weaknesses)
- Mäßiges Volumenwachstum: In den gesättigten Märkten Europa und Nordamerika stößt das reine Mengenwachstum an Grenzen.
- Konzernstruktur: Trotz Restrukturierung phasenweise träger als fokussierte Wettbewerber.
- Margendruck: Basis-Kategorien sind anfälliger für Rohstoffpreis-Schwankungen.
🟡 Chancen & 🔵 Risiken
- Chancen: Ausbau hochmargiger Segmente (Prestige Beauty, Health) sowie angekündigte Portfolio-Bereinigungen (z. B. Trennung von der Eiscreme-Sparte).
- Risiken: Zunehmender Druck durch Supermarkt-Eigenmarken bei preissensiblen Verbrauchern sowie Währungsrisiken aus den Schwellenländern.
Mein Fazit: Unilever bleibt ein solider, defensiver Basiswert für Dividenden- und Einkommensdepots (niedriges Beta, verlässliche Ausschüttungen). Für reine Growth-Investoren bietet die Aktie aktuell allerdings zu wenig Dynamik.
Den ausführlichen Beitrag mit allen Detailzahlen habe ich bei mir auf dem Blog zusammengefasst: https://moneymonkey.de/unilever-aktie-vorstellung-und-dividende/
Wie bewertet ihr die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau? Seht ihr die Abspaltungspläne als Kurstreiber oder überwiegen für euch die Wachstumsrisiken im Basisgeschäft?
Viele Grüße!
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