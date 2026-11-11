Deutsche Bank hebt Unilever auf 'Buy' - Ziel 5350 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 59,30 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9288. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,22GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.350,00GBP was eine Bandbreite von -32,41 %/+8.940,22 % bedeutet.