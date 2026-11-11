Iran meldet Explosion an Öltanker
- Iran meldet Explosion an Öltanker durch Seemine
- Schiff soll iranische Vorschriften missachtet haben
- Straße von Hormus bleibt zentraler Konfliktpunkt
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut eine Explosion an einem Öltanker in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff im Osten der Meerenge auf eine Seemine gefahren, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf die Marine. Der Öltanker habe gegen iranische Vorschriften verstoßen und sei in eine "gesperrte" Zone gefahren.
Bereits am Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden, die mächtige Militärorganisation des Landes, Explosionen an Öltankern gemeldet. Am Sonntag sollen drei Schiffe von Explosionen erfasst worden sein.
Die Streitkräfte des Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen.
Meerenge inzwischen zentraler Konfliktpunkt im Krieg
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden./arb/DP/mis
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Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
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Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?