Börsenstart Europa - 11.11. - AT 20 stark +1,03 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 31.161,27 PKT und fällt um -0,08 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +5,49 %, AIXTRON +5,15 %, SILTRONIC AG +4,72 % Flop-Werte: RENK Group -2,82 %, AUTO1 Group -2,00 %, PUMA -1,99 %

Der DAX steht bei 26.629,30 PKT und gewinnt bisher +0,44 %. Top-Werte: Infineon Technologies +5,87 %, Siemens Energy +4,89 %, Deutsche Bank +1,38 % Flop-Werte: Brenntag -5,20 %, Rheinmetall -2,52 %, E.ON -2,37 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.081,26 PKT und gewinnt bisher +0,75 %.

Top-Werte: Draegerwerk +6,61 %, Infineon Technologies +5,87 %, SUESS MicroTec +5,49 %

Flop-Werte: Nordex -1,24 %, Evotec -1,06 %, Nemetschek -1,05 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.387,86 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +5,87 %, Siemens Energy +4,89 %, Nokia +3,66 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,52 %, Prosus Registered (N) -1,63 %, EssilorLuxottica -1,50 %

Der AT 20 steht bei 6.729,55 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +11,16 %, UNIQA Insurance Group +2,73 %, Andritz +1,74 %

Flop-Werte: voestalpine -3,59 %, Mayr-Melnhof Karton -1,90 %

Der CH 20 bewegt sich bei 15.027,92 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: ABB +2,42 %, Logitech International +1,39 %, UBS Group +0,34 %

Flop-Werte: Alcon -3,28 %, Swiss Life Holding -3,03 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.362,00 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: ABB +2,42 %, Sandvik +1,93 %, Alfa Laval +1,39 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,28 %, Essity Registered (B) -1,17 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.780,00 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +5,53 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +3,49 %, Viohalco +1,66 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,98 %, Athens Water Supply and Sewerage Company 0,00 %, Jumbo +0,04 %