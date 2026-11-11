Lokale Expertise. Globale Auswirkungen.

SAN DIEGO, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Lean Focus gab heute die Einführung von Lean Focus Asia Pacific bekannt, einer neuen Region, die Organisationen in Ostasien, Südostasien, Südasien und Ozeanien unterstützt. Durch die Einführung erhalten Unternehmen mit Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum direkten Zugang zu erfahrenen Experten in der Region.

Die neue Region bringt erfahrene Experten und das Lean Focus Business System näher an die Geschäftstätigkeit der Kunden im gesamten asiatisch-pazifischen Raum heran.

Mit der Hinzunahme des asiatisch-pazifischen Raums betreibt Lean Focus nun ein einheitliches Geschäftssystem in vier Regionen: Lean Focus Nordamerika, Lean Focus Europa, Lean Focus Nordics und Lean Focus Asien-Pazifik. Kunden können das Lean Focus Business System näher an ihre Werke und Teams heranführen, indem die regionale Führungsebene direkt mit ihren bestehenden Lean Focus-Partnern und der Zentrale zusammenarbeitet.

Lean Focus Asia Pacific bietet Zugang zum gesamten Leistungsspektrum des Unternehmens, einschließlich Operations und Supply Chain, Innovation & Wachstum, Führung, Talentlösungen und Private-Equity-Unterstützung. Ob ein Kunde die Lieferabwicklung verbessern, Liquidität aus Lagerbeständen freisetzen, die Kapazität erhöhen oder die Führungsebene stärken muss – Lean Focus geht von den geschäftlichen Prioritäten des Kunden aus und arbeitet eng mit seinen Mitarbeitern zusammen, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Der Ansatz kombiniert praxisorientiertes Kaizen mit den Führungsroutinen und dem Kompetenzaufbau, die für die Aufrechterhaltung von Verbesserungen notwendig sind.

Die Region wird von Tim Niewand, Vizepräsident und Geschäftsführer von Lean Focus Asia Pacific, geleitet. Niewand wurde von ehemaligen Werksleitern von Toyota und Führungskräften des Danaher Business Systems ausgebildet und hat bereits über 100 Kaizen-Veranstaltungen in 25 Unternehmen in 10 Ländern durchgeführt.

„Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind, wollen Verbesserungen, die sich in ihren Ergebnissen zeigen, nicht nur in einem Bericht", sagte Niewand. „Unsere Aufgabe ist es, mit ihren Führungskräften und unserem globalen Team zusammenzuarbeiten, um Geschäftsprioritäten in gezielte Maßnahmen vor Ort umzusetzen und die Fähigkeiten aufzubauen, die diese Erfolge sichern."

Organisationen, die an einer Verbesserung der Leistung ihrer APAC-Niederlassungen interessiert sind, können sich an Lean Focus Asia Pacific wenden, um ihre wichtigste Herausforderung zu besprechen. Bestehende Lean Focus-Kunden können sich an ihren jeweiligen Kundenbetreuer wenden, um eine Ausweitung ihrer Partnerschaft auf die APAC-Niederlassungen zu prüfen.

Über Lean Focus

Lean Focus unterstützt Organisationen bei der Leistungssteigerung durch das Lean Focus Business System, das praxisorientiertes Kaizen, Führungskräfteentwicklung und Kompetenzaufbau kombiniert, um messbare und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen betreut seine Kunden durch regionale Teams in Nordamerika, Europa, den nordischen Ländern und im asiatisch-pazifischen Raum.

Kontakt

Lean Focus Asien-Pazifik

E-Mail: contact-apac@leanfocus.com

Telefon: +61 458 967 510









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