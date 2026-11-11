GBC AG & Apaton Finance Invite Investors: Zefiro Day, Nov. 19, 2026
From abandoned wells to new opportunities: Join Zefiro’s free online Investor Day on November 19 to explore its methane-reduction business, growth plans and outlook.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG and Apaton Finance will host a free, one-hour online Zefiro Investor Day on November 19, 2026, at 11:00 a.m. ET / 5:00 p.m. CET.
- Zefiro Methane Corp. specializes in plugging abandoned oil and gas wells and reducing methane emissions, operating across 13 U.S. states.
- CEO Catherine Flax and Senior VP Luke Plants will present the company’s business, recent developments and outlook, followed by a moderated Q&A.
- The U.S. and Canada have about 3.5 million documented abandoned or orphaned wells; the U.S. has allocated USD 4.7 billion to well-plugging.
- Zefiro recently raised approximately CAD 5.0 million through a private placement and reported an awarded government-project backlog of about USD 40 million, extending through June 2029.
- In fiscal 2026, revenue reached a record USD 42.5 million, up 31.1%; adjusted EBITDA was USD 3.8 million, while net loss fell 67.5% to USD 3.5 million.
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