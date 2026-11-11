Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 122,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,29 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Am Dienstag waren die Kurse noch deutlich gefallen. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise bestätigten die Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Aussagen von Vertretern der US-Notenbank verstärkten diese Annahmen.