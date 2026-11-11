E.ON-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen

Wegen den leicht über den Erwartungen liegenden Zahlen für das dritte Quartal und dem nach wie vor hohen Investitionsbedarf in die Energieinfrastruktur bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 22,70 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die E.ON-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 20,39 Euro erreichen kann.

Nach ihrem starken Start in das Jahr 2026, der den Aktienkurs innerhalb weniger Monate von 15 Euro bis zum 17.3.26 auf bis zu 20,39 Euro, dem Jahreshoch, nach oben beförderte, tendierte der Kurs der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999 ) bis Anfang Oktober der Aktienkurs langsam aber sicher nach unten. Seit Anfang Oktober legte die Aktie im Vorfeld der Quartalszahlen von 17 Euro bis zum 10.11.26 auf bis zu 19,30 Euro zu. Im frühen Handel des 11.11.26 notierte die Aktie bei 18,84 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 19 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 18 Euro, Bewertungstag 18,12.26, BV 1, ISIN: DE000DN5QBS4, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 18,84 Euro mit 1,06 – 1,08 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 20,39 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,83 Euro (+69 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,463 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,463 Euro, BV 1, ISIN: DE000MT0B184, wurde beim E.ON-Kurs von 18,84 Euro mit 1,42 – 1,43 Euro taxiert.

Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit wieder auf 20,39 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,92 Euro (+104 Prozent) erhöhen – sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,416 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,416 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ6VPJ7, wurde beim E.ON-Kurs von 18,84 Euro mit 2,45 – 2,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 20,39 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,97 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.