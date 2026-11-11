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    Finanzbranche rückt im Kampf gegen Geldwäsche zusammen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Finanzgruppen bündeln Kräfte gegen Geldwäsche
    • Gemeinsame Plattform teilt Hinweise auf Betrugsfälle
    • Weitere Institute können dem Angebot beitreten
    Finanzbranche rückt im Kampf gegen Geldwäsche zusammen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Geldwäsche und andere Finanzkriminalität bündeln Commerzbank , Deutsche Bank und die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Kräfte. Die beiden Großbanken und der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) haben dafür ein gemeinsames Unternehmen (Joint Venture) gegründet, wie die drei Partner mitteilten. Ziel sei es, verdächtige Geldflüsse über Institutsgrenzen hinweg früher zu erkennen und Hinweise auf Betrugsfälle bei Privat- und Firmenkunden "sicher, standardisiert und rechtskonform" miteinander zu teilen.

    "Finanzkriminalität wird immer professioneller und macht nicht an Unternehmensgrenzen halt. Deshalb ist es richtig, dass wir hier enger zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen und Fähigkeiten bündeln", sagt der Risikovorstand der Commerzbank, Bernd Spalt. Deutsche-Bank-Manager Dominik Hennen bekräftigt: "So wollen wir unsere Kundinnen und Kunden besser schützen und neue Maßstäbe in der Betrugsprävention setzen."

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    Erkennt ein Finanzinstitut beispielsweise eine Kontoverbindung, die betrügerisch genutzt wird, kann es entsprechende Hinweise über die gemeinsame Plattform anderen teilnehmenden Instituten zur Verfügung stellen. Diese können die Erkenntnisse dann im eigenen Ermessen bei ihren Schutzmaßnahmen gegen Betrug berücksichtigen.

    Angebot richtet sich auch an weitere Finanzinstitute

    Technisch ist das Verfahren den Angaben zufolge so aufgesetzt, dass die beteiligten Institute bestimmte Informationen abgleichen können, ohne dafür alle zugrunde liegenden Daten offenlegen zu müssen. Das Angebot soll auch für weitere Kreditinstitute geöffnet werden, wie DSGV-Vorstandsmitglied Joachim Schmalzl erläutert: "Denn Sicherheit im Zahlungsverkehr ist keine Frage des Wettbewerbs, sondern eine gemeinsame Verantwortung der Kreditwirtschaft."

    Jahr für Jahr schleusen Kriminelle geschätzt Milliardensummen aus illegalen Quellen in den Wirtschaftskreislauf ein. Zwar müssen Finanzinstitute verdächtige Geschäfte den Behörden melden. Dennoch gilt Deutschland als Paradies für Geldwäsche - auch, weil hierzulande viel mit Bargeld gezahlt wird. Die Finanzaufsicht Bafin rügt immer wieder Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 33,48 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -0,69 %/+41,44 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurse von 40 bis 41 Euro und einen Rückgang um rund 2 Euro nach den Q3-Zahlen. Diese werden als sehr gut, aber erwartungsgemäß eingeordnet. Einige halten die Aktie bei einem KGV unter 10 für unterbewertet. Gewinnmitnahmen gelten als Erklärung für den Rücksetzer; Käufe durch UniCredit, eigene Aktienrückkäufe und steigende Zinsen werden als Kursstützen gesehen. Auch eine vollständige Übernahme durch UniCredit wird erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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