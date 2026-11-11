Halbleiterwerte gefragt: AIXTRON legt deutlich zu

Obwohl sich die AIXTRON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,80 % hinnehmen.

Im Halbleitersektor ziehen auch die Aktien von Applied Materials und KLA Corporation deutlich an. AIXTRON reiht sich damit in die Erholung der Technologiewerte ein. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für das Kursplus ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -2,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,84 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +93,74 %.

Informationen zur AIXTRON Aktie

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.11.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gestützt von gut erholten Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte Fahrt aufgenommen. Der Dax stieg am Vormittag um 1,1 Prozent auf 26.629 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten …

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,64 %, über 10 Jahre bei 20,63 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,35 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,86 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,22 % 1 Monat -8,84 % 3 Monate -17,80 % 1 Jahr +90,32 %

Lohnt sich ein Investment in die AIXTRON Aktie?

Stand: 11.11.2026, 10:15 Uhr

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.