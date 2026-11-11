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    Halbleiterwerte gefragt: AIXTRON legt deutlich zu

    Besonders beachtet!

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    AIXTRON steigt um 4,57 %, bleibt auf Monatssicht aber im Minus.

    Besonders beachtet! - Halbleiterwerte gefragt: AIXTRON legt deutlich zu
    Foto: AIXTRON

    Im Halbleitersektor ziehen auch die Aktien von Applied Materials und KLA Corporation deutlich an. AIXTRON reiht sich damit in die Erholung der Technologiewerte ein. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für das Kursplus ist nicht erkennbar.

    AIXTRON Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 11.11.2026

    Obwohl sich die AIXTRON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,80 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -2,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,84 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +93,74 %.

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    Informationen zur AIXTRON Aktie

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,78 Mrd. € wert.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


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    Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,64 %, über 10 Jahre bei 20,63 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,35 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,86 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,22 %
    1 Monat -8,84 %
    3 Monate -17,80 %
    1 Jahr +90,32 %
    Stand: 11.11.2026, 10:15 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die AIXTRON Aktie?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AIXTRON

    +5,11 %
    -2,22 %
    -8,84 %
    -17,80 %
    +90,32 %
    +18,59 %
    +63,07 %
    +590,70 %
    +448,52 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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