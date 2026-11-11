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    RENK Group dreht nach frühem Plus ins Minus und verliert 3,34 %

    Unter Druck

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    Die Aktie der RENK Group verliert 3,34 % und liegt damit seit Jahresbeginn um 32,47 % im Minus.

    Unter Druck - RENK Group dreht nach frühem Plus ins Minus und verliert 3,34 %
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Nach einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 1,50 % dreht die Aktie der RENK Group deutlich ins Minus. Der Kurs fällt auf 34,77 Euro. Ein konkreter Auslöser für den Richtungswechsel ist nicht erkennbar.

    RENK Group Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 11.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von RENK Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -28,30 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,47 % verloren.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,35 %
    1 Monat +6,07 %
    3 Monate -28,30 %
    1 Jahr -45,36 %
    Stand: 11.11.2026, 10:15 Uhr

    Börsenstart Europa - 11.11. - AT 20 stark +1,03 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Kursverluste nach den Quartalszahlen und eine zwischenzeitliche Erholung um 6 %. Diskutiert werden eine gestiegene Leerverkaufsquote von rund 6,9 %, der Einfluss von Rheinmetall sowie 12 % Umsatzwachstum und 44 % mehr Auftragseingang. Weitere Themen sind der schwache Cashflow, die Umsetzung von Aufträgen in Umsatz, ein Neunmonatsgewinn von 0,25 Euro je Aktie und ein Vorstandskauf zu 35,17 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RENK Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RENK Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    RENK Group

    -3,78 %
    -6,60 %
    +0,44 %
    -32,11 %
    -48,26 %
    +111,65 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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