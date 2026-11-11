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    Nebius Group Registered (A) springt zeitweise um 14,02 % nach oben

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) zieht um 11,52 % an, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 32,22 % im Minus.

    Im Blickpunkt - Nebius Group Registered (A) springt zeitweise um 14,02 % nach oben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    In der Spitze erreicht der Kursgewinn von Nebius Group Registered (A) im Tagesverlauf 14,02 %. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Nebius Group Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -15,17 % im Minus.

    Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +0,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +87,45 % gewonnen.

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 94,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,92 %, über 10 Jahre bei 22,01 %.

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,53 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der Nebius-Aktie nach starken Kursverlusten und die anstehenden Quartalszahlen. Im Fokus stehen Umsatz- und ARR-Prognosen, hohe KI-Nachfrage, steigende Preise und mögliche Margenverbesserungen. Diskutiert werden zudem der geplante Ausbau um 22 MW in Estland, Finanzierung durch Kundenvorauszahlungen sowie Risiken durch Kapitalbedarf, Stromversorgung und Genehmigungen. Eine geteilte Analyse nennt einen DCF-Wert von 253 US-Dollar.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,67 %
    1 Monat -32,22 %
    3 Monate -15,17 %
    1 Jahr +40,83 %
    Stand: 11.11.2026, 10:16 Uhr

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    +11,02 %
    +0,67 %
    -32,22 %
    -15,17 %
    +40,83 %
    +760,13 %
    +91,44 %
    +688,10 %
    +436,25 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
    Nebius Group Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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