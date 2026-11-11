AT & S Austria Technologie & Systemtechnik zieht um 11,27 % an

Obwohl sich die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,87 % hinnehmen.

Nach einem Verlust von 43,09 % innerhalb eines Monats macht die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik einen Teil des Rückgangs wett. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht. Das Börsenumfeld zeigt sich zum Handelsstart überwiegend freundlich, der AT 20 legt um 1,03 % zu.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -11,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eine positive Entwicklung von +286,21 % erlebt.

Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,42 %, über 10 Jahre bei 27,24 %.

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

AT&S entwickelt und fertigt hochwertige Leiterplatten und IC-Substrate, die Chips mit elektronischen Systemen verbinden. Kunden kommen vor allem aus IT, Kommunikation, Industrie und Mobilität. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern im High-End-Segment. Wichtige Konkurrenten sind Ibiden, Shinko Electric und Unimicron. Differenzierungsmerkmale sind hohe Integrationsdichte, Miniaturisierungskompetenz und europäische Forschung und Entwicklung.

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,85 Mrd. € wert.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,24 % 1 Monat -43,09 % 3 Monate -17,87 % 1 Jahr +309,30 %

Stand: 11.11.2026, 10:16 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob sich ein Einstieg bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.