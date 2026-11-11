Energiewerte im Plus - Bloom Energy (A) klettert deutlich

Der heutige Anstieg bei Bloom Energy (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,16 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit Siemens Energy, Ballard Power Systems und Plug Power steigen auch weitere Energiewerte. Bloom Energy (A) verzeichnet dabei den stärksten Kursgewinn dieser Gruppe. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bloom Energy (A) Aktie damit um -9,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bloom Energy (A) auf +136,07 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +2,18 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,13 %. Siemens Energy legt um +5,35 % zu

Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

Es gibt 296 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,61 Mrd. € wert.

Die Aktie von Bloom Energy (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 156,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,80 %.

Bloom Energy (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,55 % 1 Monat -28,94 % 3 Monate -3,16 % 1 Jahr +48,41 %

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Stand: 11.11.2026, 10:16 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bloom Energy (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bloom Energy (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.