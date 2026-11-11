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    Hapag-Lloyd Boosts Full-Year Earnings Outlook Again

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    Strong freight rates are putting wind in Hapag-Lloyd’s sails, prompting the shipping giant to raise its 2026 earnings outlook despite geopolitical uncertainty.

    Hapag-Lloyd Boosts Full-Year Earnings Outlook Again
    Foto: Marcus Brandt - dpa
    • Hapag-Lloyd raised its 2026 earnings outlook on 11 November 2026, citing stronger-than-expected fourth-quarter performance.
    • Continued robust spot freight rates are supporting the improved outlook.
    • Expected 2026 Group EBITDA is now USD 4.6–5.0 billion, up from USD 3.9–4.4 billion.
    • Expected 2026 Group EBIT is now USD 2.0–2.4 billion, up from USD 1.25–1.75 billion.
    • In euros, the new forecasts are EUR 4.0–4.4 billion for EBITDA and EUR 1.7–2.1 billion for EBIT.
    • The outlook remains considerably uncertain due to volatile freight rates and ongoing geopolitical challenges; the nine-month 2026 report is due on 12 November.

    The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at Hapag-Lloyd is on 12.11.2026.

    The price of Hapag-Lloyd at the time of the news was 127,05EUR and was up +3,33 % compared with the previous day.


    Hapag-Lloyd

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    -6,04 %
    -7,85 %
    -0,32 %
    +5,24 %
    +2,47 %
    -42,78 %
    +597,61 %
    +420,28 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47
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