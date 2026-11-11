Hapag-Lloyd Boosts Full-Year Earnings Outlook Again
Strong freight rates are putting wind in Hapag-Lloyd’s sails, prompting the shipping giant to raise its 2026 earnings outlook despite geopolitical uncertainty.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag-Lloyd raised its 2026 earnings outlook on 11 November 2026, citing stronger-than-expected fourth-quarter performance.
- Continued robust spot freight rates are supporting the improved outlook.
- Expected 2026 Group EBITDA is now USD 4.6–5.0 billion, up from USD 3.9–4.4 billion.
- Expected 2026 Group EBIT is now USD 2.0–2.4 billion, up from USD 1.25–1.75 billion.
- In euros, the new forecasts are EUR 4.0–4.4 billion for EBITDA and EUR 1.7–2.1 billion for EBIT.
- The outlook remains considerably uncertain due to volatile freight rates and ongoing geopolitical challenges; the nine-month 2026 report is due on 12 November.
The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at Hapag-Lloyd is on 12.11.2026.
The price of Hapag-Lloyd at the time of the news was 127,05EUR and was up +3,33 % compared with the previous day.
+2,60 %
-6,04 %
-7,85 %
-0,32 %
+5,24 %
+2,47 %
-42,78 %
+597,61 %
+420,28 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte