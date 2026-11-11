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    Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose erneut an: Was Anleger wissen müssen

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    Rückenwind für Hapag-Lloyd: Robuste Frachtraten und ein starkes Schlussquartal lassen die Gewinnziele für 2026 erneut steigen – trotz geopolitischer Risiken.

    Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose erneut an: Was Anleger wissen müssen
    Foto: Marcus Brandt - dpa
    • Hapag-Lloyd hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an.
    • Grund dafür ist eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung im vierten Quartal, gestützt durch weiterhin robuste Spotfrachtraten.
    • Das erwartete Konzern-EBITDA steigt auf 4,6–5,0 Mrd. US-Dollar; zuvor waren 3,9–4,4 Mrd. US-Dollar prognostiziert.
    • Das erwartete Konzern-EBIT steigt auf 2,0–2,4 Mrd. US-Dollar; zuvor lag die Prognose bei 1,25–1,75 Mrd. US-Dollar.
    • In Euro entspricht die neue Prognose 4,0–4,4 Mrd. Euro EBITDA und 1,7–2,1 Mrd. Euro EBIT.
    • Wegen volatiler Frachtraten und anhaltender geopolitischer Herausforderungen bleibt die Prognose mit erheblicher Unsicherheit behaftet; der Bericht für die ersten neun Monate erscheint planmäßig am 12. November 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hapag-Lloyd ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 127,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,33 % im Plus.


    Hapag-Lloyd

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    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47
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