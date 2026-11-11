München (IRW-Press/11.11.2026) - HYTRA und Path2 Hydrogen / GenH2 unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von flüssigem Wasserstoff

Die Vereinbarung vereint Wasserstoffverflüssigung, Zero-Boil-Off-Technologie und maritime Expertise, um das SOHAR-Demonstrationsprojekt in Oman zu unterstützen und den Grundstein für zukünftige internationale Lieferketten für flüssigen Wasserstoff zu legen.

Rostock / Berlin / Titusville, Florida (10. November 2026) – GenH2 Corp., ( https://genh2.com/) eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) und ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für flüssigen Wasserstoff (LH₂), gab bekannt, dass HYTRA und die Path2 Hydrogen AG gemeinsam mit GenH2 Corp. einen strategischen Kooperationsrahmen geschaffen haben, um die Entwicklung und Integration von Technologien und Infrastruktur für die globale Flüssigwasserstoffwirtschaft zu untersuchen.

Die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) vereint sich ergänzende Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für flüssigen Wasserstoff. Path2 Hydrogen und GenH2 bringen ihr Fachwissen in den Bereichen Wasserstoffverflüssigung, kryogene Speicherung und Zero-Boil-Off-Technologien ein, während HYTRA seine firmeneigene Technologie und sein Know-how in den Bereichen Speicherung von flüssigem Wasserstoff, Seetransport, Schiffsentwicklung und integrierte Wasserstofflogistik beisteuert.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration der GenH2-Technologien in das laufende Proof-of-Concept-Projekt von HYTRA für flüssigen Wasserstoff im Hafen und in der Freihandelszone von SOHAR im Sultanat Oman.

Der geplante technische Umfang umfasst die Bewertung einer Wasserstoff-Lieferkette unter Einbeziehung eines GenH2-Verflüssigungssystems mit einer Nennkapazität von etwa einer Tonne pro Tag sowie der "Zero Boil-Off Controlled Storage"-Technologie von GenH2. Die Parteien beabsichtigen zu prüfen, wie sich diese Technologien in die Lagerung von flüssigem Wasserstoff, die Infrastruktur für den kryogenen Transport, den Seetransport und die nachgelagerte Lieferung innerhalb einer einzigen Demonstrationsumgebung integrieren lassen.

Aufbau der Infrastruktur für die nächste Phase der Wasserstoffwirtschaft

Die globale Wasserstoffwirtschaft tritt in eine entscheidende Entwicklungsphase ein. Zwar wird Wasserstoff bereits in großem Umfang in industriellen Anwendungen genutzt, doch erfordert der Übergang zu deutlich höheren Wasserstoffproduktionsmengen und einer wachsenden globalen Nachfrage eine neue Generation von Produktions-, Speicher-, Transport- und Verteilungsinfrastruktur.