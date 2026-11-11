Zefiro Investor Day 2026: GBC & Apaton laden am 19. November ein
Methan stoppen, Altlasten sanieren: Beim kostenfreien digitalen Zefiro Investor Day am 19. November 2026 erhalten Anleger Einblicke in das Geschäftsmodell und aktuelle Entwicklungen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG und Apaton Finance veranstalten am 19. November 2026 um 17:00 Uhr MEZ einen kostenfreien, einstündigen digitalen Zefiro Investor Day via Zoom – mit Unternehmenspräsentation und moderierter Fragerunde.
- Zefiro Methane Corp. saniert und verfüllt verwaiste Öl- und Gasbohrungen, um Methanemissionen zu reduzieren. Das Unternehmen ist in 13 US-Bundesstaaten tätig und deckt unter anderem Monitoring, Verfüllung und Standortwiederherstellung ab.
- In den USA und Kanada sind rund 3,5 Millionen aufgegebene oder verwaiste Bohrungen erfasst; die US-Regierung hat 4,7 Milliarden USD für deren Verfüllung bereitgestellt.
- Zefiro meldete einen Bestand bereits vergebener staatlicher Verfüllungsaufträge von rund 40 Millionen USD, mit Arbeiten bis Juni 2029, sowie rund 5,0 Millionen CAD Bruttoerlös aus einer Privatplatzierung.
- Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 31,1 % auf 42,5 Millionen USD; das bereinigte EBITDA betrug 3,8 Millionen USD, der Nettoverlust sank um 67,5 % auf 3,5 Millionen USD.
- CEO Catherine Flax und Luke Plants stellen das Unternehmen vor; Fragen können bis zum 18. November eingereicht werden. Hinweis: Apaton wird von Zefiro vergütet, und der erwähnte GBC-Research-Kommentar ist emittentenfinanziert.
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