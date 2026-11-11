Zefiro Investor Day 2026: GBC & Apaton laden am 19. November ein 25 0 Kommentare

Methan stoppen, Altlasten sanieren: Beim kostenfreien digitalen Zefiro Investor Day am 19. November 2026 erhalten Anleger Einblicke in das Geschäftsmodell und aktuelle Entwicklungen.

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