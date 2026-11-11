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    SanDisk Corporation: Kurssprung lässt States 500 deutlich hinter sich

    Auf Höhenflug

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    SanDisk Corporation gewinnt heute 8,14 % und erholt sich damit nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen.

    Auf Höhenflug - SanDisk Corporation: Kurssprung lässt States 500 deutlich hinter sich
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Mit ihrem kräftigen Kursanstieg lässt SanDisk Corporation den States 500 deutlich hinter sich, der um 0,69 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht. Trotz der heutigen Erholung verliert die Aktie auf Monatssicht 41,46 %.

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Der heutige Anstieg bei SanDisk Corporation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -23,49 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -18,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,46 %.

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    Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,97 %
    1 Monat -41,46 %
    3 Monate -23,49 %
    Stand: 11.11.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 142 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,68 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SanDisk Corporation

    +8,39 %
    -18,32 %
    -41,07 %
    -24,31 %
    -36,36 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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