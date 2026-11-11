SanDisk Corporation: Kurssprung lässt States 500 deutlich hinter sich

Der heutige Anstieg bei SanDisk Corporation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -23,49 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit ihrem kräftigen Kursanstieg lässt SanDisk Corporation den States 500 deutlich hinter sich, der um 0,69 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht. Trotz der heutigen Erholung verliert die Aktie auf Monatssicht 41,46 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -18,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,46 %.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,97 % 1 Monat -41,46 % 3 Monate -23,49 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 11.11.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 142 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,68 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die SanDisk Corporation Aktie?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.