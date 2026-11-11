Das Desaster um Nvidia-Chef Jensen Huang weitet sich aus und wird zunehmend zum Skandal der Trump-Regierung - droht gar ein Watergate 2.0? Denn die Trump-Regierung wusste seit gut einem Jahr von der Liebschaft des Nvidia-Chefs Huang mit der vermeintlichen chinesischen Spionin - und hat offenbar wissentlich zugelassen, dass illegal leistungsstarke Nvidia-Chips nach China gelangen konnten. Und das, während Trump die Beschränkungen für Chip-Exporte nach China lockerte, während er selbst munter Nvidia-Aktien in dem Zeitraum gehandelt hat. US-Demokraten wollen den Nvidia-Chef schnell vorladen, selbst ein republikanischer Senator fordert nun den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang. Hat Trump überhaupt noch die Macht, Huang als Nvidia-Chef zu halten? Dass der Skandal aufgeflogen ist, dürfte nicht zufällig kurz nach den US-Midterm-Wahlen passiert sein..

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Das Video "Nvidia-Desaster wird zum Trump-Skandal - Watergate 2.0?" sehen Sie hier..