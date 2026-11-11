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    ENI-Aktie: Korrektur nach Kursrally, langfristiger Aufwärtstrend intakt

    Chartanalyse

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    Die ENI-Aktie hat nach einer kräftigen Rally an Schwung verloren. Trotz der jüngsten Korrektur bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus – und die Frage, ob sie weiteren Kursverlusten standhalten.

    Chartanalyse - ENI-Aktie: Korrektur nach Kursrally, langfristiger Aufwärtstrend intakt
    Foto: Eni S.p.A.

    ENI-Aktie: Aufwärtstrend mit Rückschlägen

    Die ENI-Aktie hat sich im Dreijahreszeitraum deutlich nach oben entwickelt, allerdings mit ausgeprägten Schwankungen. Nach 15,266 Euro im November 2023 und einem Zwischenhoch bei 15,638 Euro im April 2024 geriet der Kurs unter Druck. Am 10. April 2025 markierte er mit 11,456 Euro sein Dreijahrestief. Anschließend setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die am 23. Oktober 2026 zum Dreijahreshoch bei 27,705 Euro führte. Seither korrigiert die Aktie einen Teil dieses Anstiegs.

    Aktueller Kurs: Abstand zum Hoch gewachsen

    Am 11. November 2026 schloss die ENI-Aktie bei 24,93 Euro. Damit notiert sie rund 10,0 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 117,6 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rückgang auf 24,62 Euro am Vortag gelang eine leichte Erholung. Eine bestätigte Trendwende nach oben lässt sich daraus noch nicht ableiten: Seit Ende Oktober prägen überwiegend niedrigere Schlusskurse das kurzfristige Chartbild.

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    200-Tage-Linie stützt das langfristige Bild

    Der Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei rund 22,83 Euro. Der aktuelle Kurs verläuft damit 9,2 Prozent oberhalb der 200-Tage-Linie. Trotz der jüngsten Korrektur bleibt die langfristige charttechnische Ausgangslage somit positiv. Der Abstand bietet einen Puffer, schließt weitere Rückschläge jedoch nicht aus.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Eine erste Unterstützung liegt am jüngsten Schlusstief bei 24,62 Euro. Darunter folgt die frühere Hochzone um 24,43 bis 24,69 Euro. Bei einem Bruch rücken 24,00 Euro und anschließend die 200-Tage-Linie in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 25,46 bis 25,89 Euro eine erste markante Hürde. Weitere Widerstände liegen bei 26,33 bis 26,41 Euro sowie am Dreijahreshoch von 27,705 Euro.

    Die Aktie von ENI erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,73 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,39 %, über 10 Jahre bei 7,17 %.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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