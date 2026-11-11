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    Westafrikas Goldboom trifft auf politische Risiken

    Neue Minen, schneller Cashflow

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    Neue Minen, schneller Cashflow - Westafrikas Goldboom trifft auf politische Risiken
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Große Goldvorkommen und kurze Genehmigungswege machen Westafrika für Minenbetreiber attraktiv. Mitunter fließen die Baukosten schon nach wenigen Monaten zurück – doch politische Eingriffe und unsichere Rechtsverhältnisse trüben vielerorts die Aussichten. Liberia setzt dagegen auf stabile Rahmenbedingungen und wirbt um Investoren.

     

    Der Goldexplorer Zodiac Resource (ISIN: CA9899631035, WKN: A42PS1), der bis vor einer Woche noch unter dem Namen Zidac Gol firmierte, sucht auf dem Todi-Projekt in Liberia nach Gold. 2316 km2 umfasst das gut 13 Kilometer nördlich der Hauptstadt Monrovia gelegene Areal – das entspricht beinahe der Fläche des Saarlands und mehr als der kombinierten Fläche der drei deutschen Stadtstaaten.

     

    Wer die Berichte der Geologen liest, merkt schnell: Hier geht es nicht um die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Sondern um die Priorisierung der zahlreichen gefundenen Nadeln, sprich: Hinweise auf Goldvorkommen.

     

    Zodiac Resource meldet bei Todi bislang beste Graben-Ergebnisse

     

    Anfang Oktober meldete das Unternehmen den bislang besten Graben am Feh Feh-Target: Der 100 Meter entlang des Streichens gesetzte Trench FFT003 lieferte 34 Meter mit 0,71 Gramm Gold pro Tonne, inklusive 18 Meter mit 1,18 Gramm. Gleichzeitig haben neue Bodenproben die Lewis-North-Anomalie um 1,2 Kilometer auf rund drei Kilometer verlängert. Auch Lewis South wuchs auf 2,2 Kilometer, und eine neue 1,3 Kilometer lange Anomalie wurde im Bereich der Gbolomine-Arbeiten identifiziert.

     

    CEO David Kol erläutert, worum es geht: „Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt in der Ausdehnung und Kontinuität, die sich entlang des Monterra-Trends abzeichnen. Lewis North ist keine lokal begrenzte Anomalie mehr – sie erstreckt sich nun über etwa 3 km entlang des Trends.“

     

    Hohe Investitionen, steigende Produktion: Viele westafrikanische Länder erleben aufgrund der hohen Metallpreise gerade einen Boom des Goldbergbaus. Laut S&P Global Energy haben seit 2020 mindestens 17 neue Goldminen in Westafrika die Produktion aufgenommen und mehr als 4 Mrd. USD investiert. Die Region trägt mittlerweile rund 15 % zur weltweiten Goldproduktion bei, verglichen mit 10 % vor zehn Jahren. Der Bau weiterer Minen, die in den kommenden Jahren die Produktion aufnehmen sollen, ist bereits im Gange.

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