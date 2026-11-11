Vincorion legt im dritten Quartal deutlich zu - Aktie am SDax-Ende

Am Vormittag sackten die Anteilsscheine von Vincorion um 6,8 Prozent auf 16,95 Euro ab und waren damit Schlusslicht im SDax. Sie litten unter einem Kursrutsch von CSG bis auf ein Rekordtief, nachdem der tschechische Rüstungskonzern mit Quartalszahlen enttäuschte und seine Gewinnprognose kappte. Am deutschen Aktienmarkt belastete das auch Rheinmetall , Hensoldt und Renk .

WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion legt angesichts des Rüstungsbooms weiter kräftig zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im dritten Quartal um knapp 38 Prozent auf 17,9 Millionen Euro, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mitteilte. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 20,8 auf 20,5 Prozent. Wie bereits bekannt stieg der Umsatz im dritten Quartal um rund 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. An der Börse gerieten die Aktien unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vincorion erntete für seine Zahlen wiederum Lob von Analysten: David Perry von der US-Bank JPMorgan sprach von einem starken dritten Quartal. Der Rüstungszulieferer sei im europäischen Branchenumfeld ein "sicherer Hafen". Perry lobte vor allem, dass Vincorion seit dem Börsengang im März nun schon zweimal seinen Ausblick angehoben habe.

Am Mittwoch bestätigte Vincorion die Anfang Oktober erhöhte Jahresprognose. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin 323 Millionen bis 333 Millionen Euro erreichen. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent. Dabei setzt der Rüstungszulieferer auf einen mittlerweile fast 1,2 Milliarden Euro schweren Gesamtauftragsbestand. Der Auftragseingang fiel im dritten Quartal mit 129,6 Millionen Euro jedoch ein Fünftel schwächer aus als im Vorjahreszeitraum.

Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-Systemen verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf berichtete Vincorion von einer besonders starken Nachfrage nach Waffenstabilisierungs- und Energie- beziehungsweise Energieversorgungssystemen./niw/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 835,5 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.158,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +8,56 %/+99,03 % bedeutet.



