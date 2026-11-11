Sino Biological treibt die Validierung KI-gestützter Moleküle mit 4RISE voran

HOUSTON, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Künstliche Intelligenz generiert schnell Proteinkandidaten, aber die experimentelle Validierung bleibt unerlässlich, um Expression, Zielbindung und biologische Eigenschaften zu beurteilen. Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der rekombinanten Proteintechnologie, bietet 4RISE an, eine integrierte Nasslaborlösung, die Hochdurchsatzexpression, umfangreiche Zielproteinressourcen und umfassende Validierung kombiniert. Aufbauend auf schnellen, tiefgründigen, nahtlosen und empirischen Fähigkeiten, treibt 4RISE die Entwicklung von KI-gestützten Molekülen von computergestützten Vorhersagen bis hin zu experimentellen Nachweisen voran.

4RISE: Umwandlung von KI-Designs in experimentelle Belege

R — RAPID | Schnelle Expression. Gebrauchsfertige Zielscheiben. Schnellere Auslesung.

Die zellfreie Proteinsynthese (CFPS) mit XPressMAX ermöglicht die Expression in etwa 3 Stunden und erzielt in etablierten Arbeitsabläufen Erfolgsraten von über 99 %. In Kombination mit über 11.000 sofort einsatzbereiten Zielproteinen und der Hochdurchsatz-SPR/BLI-Analyse liefern geeignete Arbeitsabläufe KI-fähige Bindungsdaten in nur 3 Tagen. Strukturierte Daten und API-Zugriff ermöglichen nachgelagerte Abruf-, Analyse- und Optimierungsprozesse. Durch die Beschleunigung von Expression, Screening und Datenbereitstellung hilft 4RISE Forschern, vielversprechende Kandidaten schnell zu identifizieren und KI-gesteuerte Designzyklen voranzutreiben.

I — IN DEPTH | Mehr als Bindung. In die Biologie.

4RISE geht über die Zielbindung und die kinetische Charakterisierung hinaus und beurteilt die Entwicklungsfähigkeit und die biologische Funktion. Mehr als 20 Entwicklungseignungstests sowie molekulare und zellbasierte Funktionstests helfen Forschern bei der Bewertung der Kandidatenqualität und der biologischen Aktivität.

S — NAHTLOS | Vielseitiger Ausdruck. Umfassende Zielabdeckung. Integrierte Validierung.

Komplementäre zellfreie und Säugetier-Expressionsplattformen unterstützen diverse Molekültypen und Expressionsanforderungen. In Kombination mit einem umfangreichen internen Zielproteinportfolio, Antikörperproduktion, Bindungscharakterisierung, Entwicklungsbewertung und funktioneller Validierung bietet 4RISE integrierte Unterstützung vom Sequenz-Screening bis zur Kandidatenbewertung.

E — EMPIRISCH | In der Praxis bewährt.

Sino Biological verfügt über etablierte Hochdurchsatz-Expressions-, Reinigungs- und Analyseplattformen und Erfahrung in der Unterstützung verschiedenster KI-designter Moleküle, darunter Miniproteine, VHH, scFv, Fab, IgG, Enzyme und Zytokine. Durch Kooperationen mit mehr als 50 KI-Unternehmen verfügt Sino Biological über umfangreiche praktische Erfahrung in der Validierung von KI-designten Molekülen im Nasslabor.

Fortschritte in der KI-Forschung durch experimentelle Erkenntnisse

„KI-gestützte Entdeckungen erfordern mehr als rechnergestützte Vorhersagen. Forscher benötigen verlässliche experimentelle Daten, um Kandidaten zu bewerten und nachfolgende Designentscheidungen zu treffen", sagte Dr. Rob Burgess, Geschäftsführer bei Sino Biological US. „4RISE kombiniert schnelle Expression, umfangreiche Zielressourcen und tiefgreifende Validierung, um Forschern zu helfen, schneller voranzukommen und tiefere Einblicke zu gewinnen."

Sino Biological setzt sich weiterhin dafür ein, experimentelle Möglichkeiten zu erweitern, die KI-entwickelte Proteine näher an praktische Anwendungen bringen.

Erfahren Sie mehr über die 4RISE Wet-Lab-Validierungsdienste: https://www.sinobiological.com/services/htp-platform-for-ai-driven-antibody-discovery.

Kontakt:

SinoBiological, Inc.

gmo@sinobiological.cn

www.sinobiological.com

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