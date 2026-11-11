Putin enteignet: Milliarden-Konzern Japan Tobacco am Abgrund

Der Solidarisierung Japans war wiederum ein Besuch Putins der Insel Etorofu im August dieses Jahr vorausgegangen. Entscheidend für die Japaner: sie werten dies als Affront, denn die Insel Etorofu wird von Japan beansprucht.

Der russische Präsident Wladimir Putin übernimmt das Russlandgeschäft von Japan Tobacco. Der Grund ist die Parteinahme Japans für die Ukraine. Aber bereits zuvor schwellte zwischen beiden Ländern ein Konflikt.

Im Oktober wurde dann ein japanischer Journalist in Russland wegen Spionageverdachts festgenommen.

Zudem kritisiert Russland bereits seit längerem den Verkauf japanischer Drohnentechnik an die Ukraine.

Mit dem neuen Dekret Putins, das de facto das Russlandgeschäft von Japan Tobacco enteignet, dreht sich die Eskalationsspirale ein Stück weiter. Und es trifft die japanische Regierung direkt, denn die Regierung hält 37,55 Prozent an Japan Tobacco. Das Russlandgeschäft macht rund 10 Prozent des Umsatzes der JT Group und rund 25 Prozent ihres Betriebsgewinns aus.

Das Russland-Geschäft droht nun vollständig und auf Jahre, wegzubrechen. Und auch das beriets eingesetze Kapital ist mit der Enteignung verloren.

"Die japanische Regierung hat Russland immer wieder dazu aufgefordert, sicherzustellen, dass die Interessen japanischer Bürger und Unternehmen nicht beeinträchtigt werden", sagte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama am Freitag auf einer regulären Pressekonferenz.

"Wir haben bereits über diplomatische Kanäle protestiert und die Rücknahme der Maßnahme gefordert."

Die Japaner üben sich jedoch in Vorsicht: Denn sie haben handfeste wirtschaftliche Interessen in Russland, die sie nicht aufs Spiel setzen wollen, wie das Flüssiggasprojekt Sachalin 2. Von den Lieferungen dieses LNG-Standorts nimmt Japan 60 Prozent ab.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Japan Tobacco 5,85 % bis 06/35 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 98,34USD auf Düsseldorf (11. November 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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