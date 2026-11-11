Türkischer Bankenaufseher tritt nach Börsenskandal zurück

ANKARA (dpa-AFX) - Im Zuge eines Börsenskandals, der auch das Umfeld des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschäftigt, ist der Chef der Bankenaufsichtsbehörde zurückgetreten. Er habe Erdogan um die Erlaubnis gebeten, von seinem Amt befreit zu werden, damit die Behörde keinen weiteren Schaden nehme, teilte Sahap Kavcioglu auf X mit. Er verwies dabei auf jüngste Vorwürfe gegen die Aufsichtsbehörde und sich selbst.

Zuvor hatten lokale Medien unter Berufung auf ein Mitglied von Erdogans Regierungspartei AKP berichtet, dass Kavcioglu, der seit 2023 Chef der Behörde war, in mutmaßliche Kursmanipulationen verwickelt sei.