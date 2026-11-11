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    BOC Group im Gartner Magic Quadrant 2026 für Enterprise Architecture Management Tools als Leader ausgezeichnet

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    WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group, globaler Anbieter von Enterprise-Modelling-Software, wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 für Enterprise Architecture Management Tools¹ erneut als Leader positioniert – zum sechsten Mal in Folge. Die Anerkennung unterstreicht die anhaltende Bedeutung von ADOIT im Kontext der KI-getriebenen Unternehmenstransformation.

    BOC Logo

    ADOIT unterstützt Architekturteams dabei, aus statischer Dokumentation ein lebendiges, vernetztes Repository zu machen, das echte Entscheidungen stützt. Geführte Arbeitsbereiche und einfache Formulare erleichtern es, Architekturdaten einzupflegen, zu prüfen und im gesamten Unternehmen zu nutzen. So können sich Expert:innen auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren, statt Daten zu erfassen.

    Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist KI, die direkt in die tägliche Architekturarbeit eingebettet ist. Mit ADOIT interagieren Teams in natürlicher Sprache mit Architekturwissen, erkennen Abhängigkeiten und Technologierisiken und gelangen schneller von Unternehmensdaten zu umsetzbaren Erkenntnissen – stets mit verlässlichem Architekturkontext im Zentrum.

    Sechs Jahre in Folge als Leader anerkannt zu werden, erfüllt uns mit großem Stolz", sagt Christoph Moser, ADOIT Produktmanager. „Da KI Unternehmen grundlegend verändert, brauchen Organisationen ein klares Verständnis ihrer Technologie, ihrer Abhängigkeiten und der Auswirkungen von Veränderungen. Mit ADOIT wollen wir Architekt:innen genau diesen Kontext liefern – und die Tools, um ihn in entschlossenes Handeln zu überführen."

    Weitere Informationen zur BOC Group und zu ADOIT finden Sie auf der ADOIT Website.

    Gartner Disclaimer

    Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen vorgestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und spricht auch keine Empfehlungen aus, die Anbieter mit den besten Bewertungen zu wählen. Die Berichte bilden lediglich die Meinung der Analysten ab und sollten nicht als Tatsache ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch implizit Garantien in Bezug auf diese Studie, noch Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck.

    GARTNER und MAGIC QUADRANT sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

    ¹Gartner „Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools", Austin Steinmetz, Rowan Wakeford, Rhyan Light, 13. Oktober 2026.

    Über BOC Group

    BOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.

    Zu den weltweiten Kunden von ADOIT gehören Allianz, Dubai Airports, Coca-Cola Beverages Africa, PostFinance, NielsenIQ und viele andere.

    Kontakte

    BOC Österreich
    Mag. Robert Strobl
    Managing Director
    +43-1-905 10 81-0
    robert.strobl@boc-group.com

    BOC Deutschland
    Alexander Klähn
    Sales Manager
    +49-(0)30-2269-2523
    alexander.klaehn@boc-de.com

    BOC Schweiz
    Sandro Gerussi
    Business Development Manager
    +41-52-26 03 75-0
    sandro.gerussi@boc-ch.com

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BOC Group im Gartner Magic Quadrant 2026 für Enterprise Architecture Management Tools als Leader ausgezeichnet WIEN, BERLIN und WINTERTHUR, Schweiz, 3. November 2026 /PRNewswire/ - BOC Group, globaler Anbieter von Enterprise-Modelling-Software, wurde im Gartner Magic Quadrant 2026 für Enterprise Architecture Management Tools¹ erneut als Leader positioniert – …
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