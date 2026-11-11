US-Politik bedroht den KI-Trade!

Analysten von Morningstar haben untersucht, wie Goldman Sachs , UBS , Blackrock , und Nomura Research dieses politische Risiko für den KI-Trade einschätzen.

Nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen wächst das politische Risiko für den KI-Boom. Mögliche Baustopps treffen auf Proteste, die bereits milliardenschwere Projekte ausgebremst haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldman Sachs: Rechenzentrums-Moratorien dürften nur kurz bremsen

In Texas, Georgia und Michigan könnten demokratische Gouverneure den Ausbau von Rechenzentren bis zur Verabschiedung neuer Gesetze vorübergehend stoppen. Solche Moratorien dürften jedoch nur von kurzer Dauer sein, da das Thema für die Wähler nicht sehr wichtig ist, so eine Analyse von Goldman Sachs unter der Leitung von Chefökonom Jan Hatzius.

"Wir gehen davon aus, dass die demokratischen Gouverneure in Texas, Georgia und Michigan bis zur Verabschiedung neuer Gesetze zur Einschränkung von Rechenzentren bedingte Moratorien verhängen werden. […]", schreibt Goldman Sachs.

UBS: Bundesstaaten wichtiger als Kongress für den KI-Trade

Trotz möglicher politisch bedingter Kursschwankungen sehen die UBS-Analysten um Ulrike Hoffmann-Burchardi, Investmentchefin für Amerika und globale Aktienchefin bei UBS Global Wealth Management, eine solide KI-Nachfrage. Für Rechenzentrumsprojekte seien Landes- und Kommunalregeln wichtiger als die Kongressmehrheit, da umfassende bundesweite Beschränkungen politisch schwer durchsetzbar wären.

"Eine verstärkte Kontrolle durch den Kongress wird den Investitionszyklus im KI-Bereich nicht zwangsläufig zum Erliegen bringen. […] Die Zusammensetzung der Landesregierungen, einschließlich des Wahlergebnisses in Texas, könnte sich für einzelne Rechenzentrumsprojekte als folgenreicher erweisen als der Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Kongress."

BlackRock: Wahlergebnisse dürften KI-Ausbau regional unterschiedlich treffen

Laut dem BlackRock Investment Institute könnten Wahlergebnisse den Ausbau der KI regional unterschiedlich beeinflussen. Schwankende Investitionserwartungen könnten den Wettbewerb um Kapital beeinflussen und somit die Anleiherenditen bewegen. Aufgrund der hohen staatlichen Kreditaufnahme bleibt deren Niveau strukturell erhöht.

"Die Wahlergebnisse in einigen US-Bundesstaaten könnten Entscheidungen über Genehmigungen und Bauvorhaben beeinflussen. Doch die Auswirkungen auf das Tempo und den Standort des Ausbaus der KI-Infrastruktur werden je nach Standort und lokaler Dynamik variieren."

Nomura: KI-Projekte für 2028 anfälliger für politische Risiken

Die Nomura-Analysten um Aichi Amemiya sehen vor allem Projekte für das Jahr 2028 durch Genehmigungsverzögerungen gefährdet, da diese häufig noch in der Planungsphase sind. Im Gegensatz dazu sind viele für 2027 vorgesehene Rechenzentren bereits im Bau. Strengere Regeln könnten dazu führen, dass Vorhaben verlagert werden, und im Falle einer breiten Verschärfung die KI-Investitionen sowie das US-Wachstum bremsen.

"Ein größerer Teil der für 2028 geplanten Projekte befindet sich jedoch noch in der Planungsphase und ist daher anfälliger für Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung und regulatorische Unsicherheiten."

Proteste bremsen KI-Milliardenprojekte

Der Widerstand vor Ort hat bereits Folgen. So fanden im Juli 2026 in 42 US-Bundesstaaten 142 Proteste statt. Die Anwohner fürchten Lärm und Belastungen durch den hohen Strom- und Wasserverbrauch. Bereits im Jahr 2025 wurden durch lokale Gegenwehr Rechenzentrumsprojekte im Gesamtwert von 156 Milliarden US-Dollar verzögert oder abgesagt.

Fazit: Der Demokraten-Sieg könnte den KI-Boom verlangsamen, ohne ihn zu stoppen. Die Nachfrage bleibt laut UBS solide, doch strengere Auflagen könnten besonders Rechenzentrumsprojekte für 2028 ausbremsen. Für Anleger rücken damit Genehmigungen und politische Entscheidungen vor Ort stärker in den Fokus.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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