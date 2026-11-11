Der Aktionär Global-AI-Index trotzt der Korrektur

Die Luft wird dünner bei den KI-Aktien – das zeigten die jüngsten Kurskorrekturen. Diese betrafen jedoch nicht alle Unternehmen der Wertschöpfungskette gleichermaßen: Hohe Gewinnerwartungen und Sorgen um künftige Rechenzentrumsinvestitionen belasteten vor allem Chip-Hersteller. Bei Nvidia sorgte zusätzlich die Affäre von CEO Huang, die wegen möglicher Spionageverbindungen untersucht wird, für sinkende Kurse; ein Geheimnisabfluss ist derzeit aber nicht belegt. Für Anleger kann sich im volatilen Marktumfeld der Blick auf andere Abschnitte der KI-Wertschöpfung lohnen: Microsoft, Amazon und Alphabet betreiben als Hyperscaler selbst KI-Infrastruktur; Adobe und Salesforce bieten ihren Kunden KI-Lösungen an. Die Nachfrage nach Cloud- und KI-Angeboten sorgt für Wachstum: Im September-Quartal steigerte Microsoft den Azure-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent, Amazon den AWS-Umsatz um 39 Prozent und Alphabet den Google-Cloud-Umsatz um 103 Prozent (Zahlen umfassen auch Cloudleistungen ohne KI-Bezug). Etablierte Kundenbeziehungen machen die Unternehmen langfristig interessant. Morgan Stanley hat gemeinsam mit dem Anlegermagazin Der Aktionär mit dem Global-AI-Index eine diversifizierte Anlagelösung entwickelt, die unter der ISIN DE000DA0AAX6 in Form eines Open-End-Zertifikats investierbar ist.

Der Global AI Index setzt sich ausschließlich aus Unternehmen zusammen, die entweder zum Verband „Partnership on AI“ gehören oder als Sponsoren der Organisation „OpenAI Inc.“ auftreten – das ist die Non-Profit-Mutterorganisation des ChatGPT-Erfinders OpenAI LP. Der Index umfasst maximal 25 Unternehmen, die vierteljährlich (Januar, April, Juli und Oktober) überprüft werden. Ändern sich die Komponenten nicht, dann bleiben die Gewichtungen erhalten eine Gleichgewichtung erfolgt dann ausschließlich im Oktober.

Aktuell im Index: Kyndry (9,5 Prozent), Intuit, Mastercard, IBM, New York Times, Amazon.com, Capital One Financial, Apple, Microsoft, Adobe, Salesforce, Alphabet, Meta Platforms und Intel. Die jeweils aktuelle Zusammensetzung findet sic hunter der ISIN des Index DE000SL0DL06 auf den Webseiten von Solactive. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, etwaige Netto-Dividenden werden reinvestiert, die Managementgebühr liegt bei 1,2 Prozent p.a., der Spread bei 0,2 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Für die Index-Unternehmen sprechen aktuell starkes Cloudwachstum, robuste Kundenbeziehungen und Chancen neuer KI-Angebote. Der Index ermöglicht die Diversifikation über Anbieter, Anwender und Infrastruktur-Unternehmen. Hohe Investitionen, intensiver Wettbewerb sowie hohe Gewinnerwartungen bergen Risiken, ebenso eine Euro-Aufwertung für den US-lastigen Index.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Aktionär Global-AI-Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Global-AI-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de