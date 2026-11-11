Modaxo ist erneut Platinum-Partner des UITP Summit Hamburg 2027 und bekräftigt damit sein langfristiges Engagement für den öffentlichen Nahverkehr

TORONTO, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Modaxo Inc. („Modaxo"), eine globale Technologieorganisation mit Fokus auf die Mobilität der Menschen weltweit, gab heute bekannt, dass sie einen Vertrag als Platinum-Partner für den UITP Summit Hamburg 2027 unterzeichnet hat, der vom 14. bis 17. Juni 2027 stattfindet.

Bill Delaney, Chief Executive Officer von Modaxo, und UITP-Generalsekretär Mohamed Mezghani besiegelten die Partnerschaft auf der InnoTrans in Berlin mit der Unterzeichnung der Platinum-Partner-Vereinbarung.

Die fortgesetzte Unterstützung durch Modaxo als Platinum-Partner spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens für den öffentlichen Nahverkehr und die gesamte Mobilitäts-Community wider. Modaxo verkauft die erworbenen Unternehmen niemals. Dieser Ansatz der Eigentümerschaft „für immer" ermöglicht es den Unternehmen, in Innovation, Menschen und Gemeinschaften zu investieren, ohne die Störungen, die kurzfristige Eigentümerwechsel mit sich bringen.

„Beim öffentlichen Nahverkehr geht es darum, Gemeinschaften zu verbinden und das Leben zu verbessern, und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, bilden eine eigene Gemeinschaft", sagte Bill Delaney, Chief Executive Officer von Modaxo. „Die Rückkehr als Platinum-Partner ist eine Möglichkeit für uns, ihnen etwas zurückzugeben. Wir freuen uns darauf, die Branche in Hamburg zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und die Verbindungen zu stärken, die diesen Sektor ausmachen."

„Diese erneute Zusage für den nächsten Summit ist eine erfreuliche Nachricht für die UITP und für Modaxo. Die Sichtbarkeit und Präsenz einer solchen Partnerschaft zeigen die wachsende Stärke der Zusammenarbeit rund um die größte Veranstaltung ihrer Art im Bereich der urbanen Mobilität", sagte Lindsey Barr, Senior Director of Events and Academy Services bei der UITP.

ebblo, ein Unternehmen der Modaxo-Gruppe, wird als Gold-Partner den Summit ebenfalls unterstützen. An der Veranstaltung werden mehrere Modaxo-Unternehmen teilnehmen, darunter AEP Ticketing, Nexfeld, Novvan und SISCOG, was die Bandbreite des Engagements der Gruppe in der globalen Mobilitäts-Community widerspiegelt.

Über Modaxo

Modaxo ist eine globale Technologieorganisation, die sich mit Leidenschaft dafür einsetzt, weltweit Menschen zu bewegen. Unser Unternehmensverbund arbeitet sowohl zusammen als auch unabhängig voneinander daran, Software- und Technologielösungen bereitzustellen, die Menschen mit den Orten verbinden, an denen sie arbeiten, mit ihren Familien leben und ihren Alltag verbringen. Erfahren Sie mehr unter Modaxo.com.

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