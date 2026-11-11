Rheinmetall-Rivale crasht – jetzt trifft es die ganze Rüstungsbranche!

Besonders schwer wiegt das schwache dritte Quartal. Der Umsatz schrumpfte um knapp zwölf Prozent auf 1,51 Milliarden Euro und verfehlte die Analystenerwartungen von 1,81 Milliarden Euro deutlich. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank um 20,9 Prozent auf 317 Millionen Euro, der Nettogewinn brach um 26 Prozent auf 150 Millionen Euro ein. Laut JPMorgan lag das operative Ergebnis rund 28 Prozent unter den Erwartungen.

Ein Kurssturz von zeitweise 23 Prozent, mehr als drei Milliarden Euro Börsenwert vernichtet und die tiefsten Kurse seit dem Börsengang im Januar: Der tschechische Rüstungskonzern CSG schockiert mit einer drastischen Gewinnwarnung. Die operative Marge soll 2026 nur noch rund 21 Prozent erreichen statt der bislang angepeilten 24 bis 25 Prozent. Die Enttäuschung zieht auch andere europäische Rüstungsaktien nach unten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Gewinneinbruch steckt mehr als die Verschiebung von Lieferungen im Wert von rund 300 Millionen Euro ins vierte Quartal. CSG bekommt den Preisdruck bei Artilleriemunition mit Standardreichweite zu spüren. Kunden bevorzugen zunehmend Munition mit größerer Reichweite, während das wachsende Geschäft mit gepanzerten Fahrzeugen niedrigere Margen abwirft. Jefferies erwartet, dass der Abbau günstiger verkaufter Munitionsbestände auch 2027 anhält. Die Analysten sehen das diesjährige Ergebnis rund 15 Prozent unter dem bisherigen Konsens.

Zusätzlich steigt die Kapitalbindung erheblich: Statt weniger als 20 Prozent des Jahresumsatzes könnte das benötigte Nettoumlaufvermögen nun bis zu knapp 35 Prozent erreichen. Das belastet die Liquidität. Dennoch bestätigt CSG sein Umsatzziel von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro und verweist auf einen Rekordauftragsbestand von 18 Milliarden Euro.

An der Börse trifft der Schock die gesamte Branche. Vincorion verliert 5,6 Prozent, obwohl der Konzern seine erhöhte Jahresprognose bestätigt hat. Rheinmetall gibt über 3 Prozent nach, Renk 3,5 Prozent. JPMorgan sieht in der Enttäuschung bei CSG eine Bestätigung der Sorgen um die langfristige Rüstungsnachfrage und warnt vor einem größeren Ausverkauf europäischer Rüstungsaktien im Falle eines Waffenstillstands in der Ukraine.

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Fazit: Für die Branche zeigt sich damit ein entscheidender Unterschied zwischen vollen Auftragsbüchern und profitabler Umsetzung. CSG verfügt zwar über einen Rekordbestand an Bestellungen, verdient aber weniger an seinen Umsätzen und muss deutlich mehr Kapital binden. Ob die verschobenen Lieferungen im Schlussquartal tatsächlich abgerechnet werden und sich der Preisdruck bei Munition abschwächt, wird für die weitere Bewertung entscheidend.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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