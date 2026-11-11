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    Maschinenfabrik Berthold Hermle hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an

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    Mehr Zuversicht bei HERMLE: Der Konzern hebt seine Ergebnisprognose für 2026 an und rechnet mit rund 10 % Umsatzwachstum – trotz anhaltender Beschaffungsrisiken.

    Maschinenfabrik Berthold Hermle hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an
    • HERMLE hat die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
    • Das Betriebsergebnis soll mindestens das Vorjahresniveau erreichen; im besten Fall wird ein Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet.
    • Bislang hatte HERMLE im günstigsten Szenario lediglich ein Betriebsergebnis auf Vorjahreshöhe prognostiziert.
    • Der Konzernumsatz dürfte 2026 um rund 10 % steigen und damit die bisherige Prognoseobergrenze erreichen.
    • Gründe für die bessere Ergebniserwartung sind geringere Belastungen aus Lieferkettenrisiken, ertragreiche Einzelprojekte und ein günstigerer Produktmix.
    • Risiken im Beschaffungsbereich bestehen angesichts des weiterhin extrem volatilen weltwirtschaftlichen Umfelds fort.

    Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 193,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,25 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 193,50EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.


    Maschinenfabrik Berthold Hermle

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    ISIN:DE0006052830WKN:605283
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