Maschinenfabrik Berthold Hermle hebt Ergebnisprognose 2026 deutlich an 109 0 Kommentare

Mehr Zuversicht bei HERMLE: Der Konzern hebt seine Ergebnisprognose für 2026 an und rechnet mit rund 10 % Umsatzwachstum – trotz anhaltender Beschaffungsrisiken.

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