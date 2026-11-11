Alibaba macht ernst: Jetzt soll die Chipsparte an die Börse
Angriff auf Nvidia
Alibaba treibt den Börsengang seiner Chipsparte T-Head voran. Der Schritt könnte dem KI-Geschäft neuen Schwung verleihen und Chinas Chipindustrie stärken.
- Alibaba bereitet T-Heads Börsengang in Hongkong vor
- T-Head soll Alibabas KI-Strategie stärken
- Nvidia und Huawei bleiben T-Heads starke Rivalen
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Alibaba treibt seine Ambitionen im Geschäft mit künstlicher Intelligenz voran und bereitet den Börsengang seiner Chipsparte T-Head in Hongkong vor. Die Börse hat grünes Licht für die nächsten Schritte gegeben. Noch steht allerdings die Zustimmung der chinesischen Wertpapieraufsicht aus. Nach Schätzungen der japanischen Investmentbank Nomura könnte T-Head bei dem Börsengang mit rund 85 Milliarden US-Dollar bewertet werden.
Alibaba setzt auf eigene KI-Chips
T-Head hatte bereits im September einen vertraulichen Antrag für eine Börsennotierung in Hongkong eingereicht. Die Chipsparte ist ein wichtiger Baustein von Alibabas KI-Strategie. Der Konzern will innerhalb von drei Jahren mehr als 53 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz investieren, um neben dem schwächelnden E-Commerce-Geschäft ein neues Wachstumsfeld aufzubauen.
T-Head wurde 2018 gegründet und stellte im September mit dem Zhenwu V900 seinen bislang leistungsstärksten KI-Chip vor. Nomura zählt das Unternehmen zu den führenden chinesischen Chipentwicklern. JPMorgan schätzte den Wert der Sparte bereits im Januar 2026 auf bis zu 62 Milliarden US-Dollar. Auch die Möglichkeit, einen Teil des eigenen Chipbedarfs selbst zu decken, könnte Alibaba angesichts knapper Halbleiter Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Nvidia bleibt ein starker Konkurrent
Allerdings ist der Weg zum Erfolg nicht einfach. Trotz der US-Exportbeschränkungen für moderne Halbleiter hält Nvidia weiterhin einen bedeutenden Marktanteil in China. Gleichzeitig konkurriert T-Head mit heimischen Anbietern wie Huawei, Baidu und Cambricon.
Vor allem Huawei gilt als einer der aussichtsreichsten chinesischen Herausforderer von Nvidia. Auch Baidu verfügt mit seiner Chipsparte Kunlunxin über einen starken Wettbewerber und plant ebenfalls einen Börsengang des Geschäftsbereichs.
Alibaba hat bislang jedoch weder einen konkreten Zeitplan noch die Größe und Struktur des geplanten Börsengangs festgelegt. Auch der Umfang der eigenen Beteiligung, die der Konzern nach der Abspaltung behalten will, steht noch nicht fest.
Fazit: T-Head muss sich beweisen
Der geplante Börsengang könnte Alibaba helfen, den Wert seiner KI-Chipsparte stärker sichtbar zu machen und sich im Wettbewerb mit Nvidia und chinesischen Konkurrenten besser aufzustellen. Ob T-Head die hohe Bewertung rechtfertigen kann, muss sich allerdings erst noch zeigen. An der Börse sorgten die Neuigkeiten zunächst nicht für viel Begeisterung: Die Alibaba-Aktie schloss in Hongkong am Mittwoch knapp 1 Prozent im Minus.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"