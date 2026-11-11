Jan Berg löst 2028 Schroeder-Wildberg ab
MLP bereitet Chefwechsel vor
- MLP-Chef verlängert Vertrag bis Ende 2027 nicht
- Jan Berg übernimmt den Vorstandsvorsitz ab 2028
- 2028 will Schroeder-Wildberg in den Aufsichtsrat
WIESLOCH (dpa-AFX) - Beim Finanzdienstleister MLP steht mittelfristig ein Chefwechsel an. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg (61) will seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: So soll zum 1. Januar 2028 Jan Berg den Vorstandsvorsitz übernehmen. Der 49-Jährige ist Vorstandssprecher der größten Konzerngesellschaft MLP Finanzberatung SE und sitzt zudem im Vorstand der Firmenkunden- und Bankinggeschäfte.
Nach dem Wechsel will sich Schroeder-Wildberg den Angaben zufolge auf Wunsch mehrerer Großaktionäre 2028 für einen Sitz im Aufsichtsrat zur Wahl stellen./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -5,50 %/-31,27 % bedeutet.
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So, passend dazu die adhoc von soeben.
Nun, da ab 2027 den Beratern für die Benutzung der MLP-Technik pro Monat 250,-€ Kosten eingebucht werden, steht einem Höhenflug der Aktie nichts mehr im Wege! Bei Fondsfinanz & Co. dürfte man sich ins Fäustchen lachen und sich auf qualifizierten Zulauf freuen.