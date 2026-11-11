Jan Berg löst 2028 Schroeder-Wildberg ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,74 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -5,50 %/-31,27 % bedeutet.