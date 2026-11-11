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    Siemens Energy will Tempo nach Rekordjahr hoch halten

    ROUNDUP/Hoher Strombedarf

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    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy hebt Wachstumsziele deutlich an
    • Rekordjahr steigert Umsatz und Gewinn deutlich
    • Aktionäre erhalten höhere Dividenden und Rückkäufe
    ROUNDUP/Hoher Strombedarf - Siemens Energy will Tempo nach Rekordjahr hoch halten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 höhere Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die zunehmende Elektrifizierung etwa im Verkehr, der Klimatisierung und der Industrie allgemein sowie durch neue Großverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies soll sich bei Siemens Energy auch in den kommenden Jahren mehr Umsatz und Gewinn ummünzen. Auch die Aktionäre sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Neben einer satten Dividendenerhöhung kündigte Siemens Energy ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an.

    Am Aktienmarkt kamen die Aussagen gut an: Die Aktie legte am Vormittag zuletzt um rund acht Prozent auf 129,30 Euro zu und war größter Gewinner im Dax . Damit erholte sich das Papier etwas von seinen jüngsten Verlusten, nachdem sein Kurs von den Sorgen rund um eine womöglich strengere KI-Regulierung in den USA mit nach unten gerissen worden war.

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    Konzernchef Christian Bruch versuchte auf der Bilanzpressekonferenz in Berlin, solche Sorgen zu zerstreuen. Siemens Energy sei ein Energieinfrastruktur-Unternehmen, das Geschäft im Zusammenhang mit dem Ausbau von Datenzentren sei nur ein Teil davon. Dass Siemens Energy am Aktienmarkt teilweise stärker von den Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen in Haftung genommen worden sei als die entsprechenden Unternehmen selbst, sei "ärgerlich". Jedoch könne man dies nicht beeinflussen.

    Analyst Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte neben den Zahlen für das vergangene Jahr besonders den Ausblick. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens. Sein Kollege Phil Buller von der US-Bank JPMorgan attestierte Siemens Energy ein führendes Wachstum im Sektor. Er geht davon aus, dass sich die Verbesserung der Margen fortsetzt. Beträchtliche Barmittelausschüttungen seien ein klares Zeichen der Zuversicht.

    Der Vorstand zeigte sich jedenfalls zufrieden. "Siemens Energy hat alle angehobenen Prognosen erfüllt, das Ergebnis deutlich gesteigert und im Windgeschäft die Gewinnschwelle erreicht. Das schafft die Grundlage für die nächste Phase unserer Transformation", sagte Konzernchef Bruch. So will Siemens Energy ab dem kommenden Jahr unter dem Namen Omterra firmieren und die Traditionsmarke Siemens hinter sich lassen.

    Weiter vorankommen will Siemens Energy auch bei der Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry (TI). Möglich sind dabei weiterhin die Hereinnahme externer Investoren sowie eine Kapitalmarkttransaktion. Eine konkrete Entscheidung gibt es noch nicht. Siemens Energy will den Bereich entkonsolidieren, aber eine "wesentliche Minderheitsbeteiligung" behalten. Diese soll über 20 Prozent liegen, "eher bei rund 40 Prozent", sagte Bruch.

    Von der Trennung erhofft sich das Management einen "signifikanten" Ertrag. Die künftige Aufstellung soll TI mehr unternehmerische Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen. Siemens Energy will sich ganz auf das Geschäft mit Stromerzeugung und -übertragung konzentrieren. Stiefmütterlich behandeln will Bruch die Industrie-Sparte dennoch nicht. "Wir werden in diesem Jahr in TI mehr investieren als die Jahre zuvor."

    Im Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) will das Management das Tempo weiter hochhalten. So erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll auf ebenfalls 14 bis 16 Prozent steigen. Wachstumstreiber bleiben das Geschäft mit Gas- und Netztechnik. Beim Gewinn nach Steuern erwartet der Vorstand mit rund 5 Milliarden Euro ebenfalls mehr.

    Im vergangenen Geschäftsjahr warb Siemens Energy Aufträge im Volumen von 68,1 Milliarden Euro ein. Haupttreiber war das Gasgeschäft. Der vergleichbare Umsatz - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - stieg um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern von der anhaltend robusten Nachfrage im Gas- und Netzgeschäft. Die bereinigte operative Marge wurde mit 12,4 Prozent mehr als verdoppelt.

    Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 4,1 Milliarden Euro erheblich mehr, nachdem er im Vorjahr knapp 1,7 Milliarden Euro erreicht hatte. Dies ist neben deutlichen Gewinnsteigerungen sowohl der Gas- als auch der Netzsparte auch auf klare Verbesserungen im Windgeschäft Siemens Gamesa zurückzuführen. Dies kehrte nach einem milliardenschweren Verlust im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurück. Aktionäre sollen mit 2,30 Euro eine deutlich höhere Dividende erhalten als im Vorjahr, als der Konzern je Aktie 0,70 Euro gezahlt hatte.

    Mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro (per Ende September) im Rücken setzte sich Siemens Energy auch neue Mittelfristziele. Für das Geschäftsjahr 2030 strebt das Management ein durchschnittliches vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an. Dabei sieht Bruch bei Gas sowohl im Turbinen- als auch im Servicegeschäft ebenso weiteres Potenzial wie in der Netztechnik. Auch Gamesa sollte sich weiter positiv entwickeln. So zielt Siemens Energy auch über 2030 hinaus auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie im zweistelligen Prozentbereich.

    "Für 2027 und 2030 legen wir die Messlatte noch einmal höher. Wir wollen das starke Marktumfeld nutzen und unseren Rekordauftragsbestand konsequent profitabel abarbeiten", sagte Finanzvorständin Maria Ferraro.

    Dank der erwarteten guten Entwicklung sowie robuster Mittelzuflüsse - der freie Cashflow vor Steuern wurde 2025/26 auf 8,8 Milliarden Euro nahezu verdoppelt und soll in diesem Geschäftsjahr rund zehn Milliarden Euro erreichen - will Siemens Energy mehr Geld in Aktienrückkäufe stecken. Bis 2030 sollen Papiere für bis zu neun Milliarden Euro zurückgekauft werden, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Programm von sechs Milliarden Euro./nas/bek/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 306,0 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +51,86 %/+86,03 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie vor den Q4- und Jahreszahlen am 11. November 2026. Die Erwartungen reichen von positiven Überraschungen bis zu Kursrückgängen nach den Zahlen. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, erhoffte Kurse von 130–132 Euro und Bernsteins Kursziel von 210 Euro nach rund 25 % Kursverlust in drei Monaten. Bernstein hält Sorgen um ein Ende des Gasturbinenbooms für überzogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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