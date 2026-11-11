Gewinn verfünffacht, Auftragsbuch dünner: Ist der Boom bei SFC Energy vorbei?

Im dritten Quartal sprang der Umsatz um 73,3 Prozent auf 50,4 Millionen Euro, ein Höchstwert in der Firmengeschichte. Nach neun Monaten stehen 132,8 Millionen Euro zu Buche, 29,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

SFC Energy hat den Neunmonatsbericht vorgelegt und die Eckdaten vom 29. Oktober bis auf die Kommastelle bestätigt. Neu sind die Details, und die zeigen ein Unternehmen im Umbruch.

Die Aktie reagiert mit einem Plus von rund 2,5 Prozent am Mittwoch. Mit 18,20 Euro notieren die Papiere damit auf einem ähnlichen Niveau wie vor 6 Monaten. Dennoch steht seit Jahresanfang ein Plus von 44 Prozent zu Buche.

Den Schub lieferte das Verteidigungsgeschäft: Allein der im Mai vergebene Ukraine-Auftrag steuerte 32,2 Prozent zum Konzernumsatz bei. Im Segment Clean Energy, das auf 103,3 Millionen Euro wuchs, stieg der Verteidigungsanteil auf rund 46 Prozent. Clean Power Management gab dagegen auf 29,4 Millionen Euro nach.

Der veränderte Mix schlug auf die Erträge durch. Die Bruttomarge kletterte auf 48,8 Prozent nach 40,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA verdreifachte sich auf 33,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT stieg von 5,0 auf 25,7 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Überschuss von 14,3 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,2 Millionen Euro im Vorjahr. Der operative Cashflow drehte von minus 12,4 auf plus 33,7 Millionen Euro, die Nettofinanzposition wuchs seit Jahresende von 43,3 auf 67,3 Millionen Euro.

Weniger glänzend sieht es im Auftragsbuch aus. Zwar lag der Auftragseingang über neun Monate mit 119,1 Millionen Euro klar über dem Vorjahreswert von 78,4 Millionen Euro. Doch mit dem abgearbeiteten Ukraine-Auftrag und wenig Neugeschäft im dritten Quartal sank der Auftragsbestand auf 64,9 Millionen Euro, nach 78,6 Millionen Euro zum Jahresende 2025.

Für das Schlussquartal rechnet das Unternehmen deshalb mit einem geringeren Ergebnisbeitrag. Hinzu kommen ein wieder zivilerer Produktmix sowie höhere Kosten für ein ERP-Projekt und den Vertriebsausbau. Wachstum sollen weitere Ukraine-Projekte und der Ausbau des Verteidigungsgeschäfts in den USA, im Mittleren Osten und in Europa bringen.

Fazit



SFC Energy liefert operativ auf Rekordniveau. Die Aktie legt daraufhin rund 2 Prozent, die Zahlen waren schließlich vorab bekannt. Spannend wird, ob das Unternehmen den Ukraine-Effekt durch neues Geschäft ersetzen kann. Der gesunkene Auftragsbestand und der angekündigte schwächere Ergebnisbeitrag im Schlussquartal zeigen, dass das Tempo des Sommers nicht von selbst anhält.





Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 18,30EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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