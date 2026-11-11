Was bedeutet das für FACC?

Die beiden größten Flugzeughersteller der Welt haben Ende Oktober aktuelle Geschäftszahlen veröffentlicht. Für den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC sind die Entwicklungen beider Konzerne von Bedeutung. Besonders eng sind die Geschäftsbeziehungen zu Airbus, dem weltweit führenden Hersteller bei den Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Airbus meldet Auftragsbestand

Airbus (ISIN: NL0000235190) hat in den ersten neun Monaten 2026 seinen Umsatz um 6,8 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte EBIT stieg von 4,1 auf 4,5 Milliarden Euro, das berichtete EBIT von 3,4 auf 4,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich um 36 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Deutlich zugelegt hat das Neugeschäft. Von Januar bis September verbuchte Airbus 1.105 Nettobestellungen für Verkehrsflugzeuge, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (514). Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf 9.310 Maschinen. Gemessen an den für 2026 geplanten Auslieferungen entspricht das rechnerisch gut zehn Jahresproduktionen.

Bis Ende September lieferte Airbus 547 Verkehrsflugzeuge aus, nach 507 im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern rund 870 Auslieferungen und ein bereinigtes EBIT von etwa 7,5 Milliarden Euro.

Bei der A320-Familie, auf die 78 Prozent der bisherigen Auslieferungen entfielen, soll die monatliche Fertigungsrate bis Ende 2027 auf 70 bis 75 Maschinen steigen und danach bei 75 stagnieren. Beim Langstreckenflugzeug A350 strebt Airbus für 2028 zwölf Maschinen pro Monat an.

Boeing: Verluste deutlich verringert

Boeing (ISIN: US0970231058) steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um acht Prozent auf fast 71 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust ging auf 551 Millionen Dollar zurück, nach fast sechs Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damals hatte eine Belastung beim Programm 777X das Ergebnis stark belastet.

Die operative Marge des Konzerns lag bei 1,3 Prozent. Im Geschäft mit Verkehrsflugzeugen blieb sie mit minus 5,0 Prozent negativ. Boeing lieferte bis Ende September 475 Verkehrsflugzeuge aus (Vorjahresquartal: 440). Der konzernweite Auftragsbestand erreichte mit über 745 Milliarden Dollar einen Rekordwert.