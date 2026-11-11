Drägerwerk klettern ans Vorwochenhoch
AKTIE IM FOKUS
- Drägerwerk steigt im SDax um 7,1 Prozent
- Berenberg empfiehlt die Aktie mit Kursziel 156 Euro
- Analyst erwartet kräftigen Schub der Profitabilität
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Drägerwerk sind am Mittwoch bis an ihr Hoch aus der Vorwoche bei 108,20 Euro gestiegen. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Mitte Oktober, damals waren die Papiere nach Quartalszahlen prozentual zweistellig eingebrochen. Mit einem Plus von zuletzt 7,1 Prozent auf 106,80 Euro lagen die Drägerwerk-Anteile am Mittwoch im SDax auf dem ersten Platz.
Unterstützung kommt von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank, die mit einem Kursziel von 156 Euro noch viel Luft nach oben erkennt. Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter stehe ein starker Profitabilitätsschub bevor, schrieb Analyst Christian Ehmann. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,52 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -16,36 %/+44,98 % bedeutet.
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Aus dem heutigen Analystencall zu dem Anstieg der Funktionskosten:
- Von dem Kostenanstieg von ca. 30Mio in Q3 waren (netto) etwa ein Drittel (10 Mio) auf Einmaleffekte zurückzuführen
- Man hält - trotz eher zweifelnder Rückfragen der Analysten - daran fest, die Kosten im Gesamtjahr nicht schneller steigen zu lassen als die Umsätze ("not going fester than sales"), was für Q4 trotz Wegfall von Einmalbelastungen von ca. 10 Mio, wohl zusätzliche Einsparmaßnahmen erfordern wird. Hier hielt sich Lescow erstaunlich bedeckt bzw. wurde nicht wirklich konkret (Frage war: "that means costs in Q4 would not increase vs Q3". Lescow: "Some one off effects go away, tighter spending management will be applied in Q4 (cannot be indicated yet)".
- In Summe waren die Aussagen zur erforderlichen Kostenkontrolle wenig konkret. Im besten Falle gibt es hier konkrete Planungen, die (noch) nicht spruchreif sind, im schlechtesten Fall wurde man hier auf dem falschen Fuss erwischt und ist noch unschlüssig, wie man dem begegnen soll
- Interessant am Rande, dass man bei Safety bei einer größeren Ausschreibung der New Yorker Feuerwehr - im Gegensatz zum bisher dominierenden Konkurrenten (Scott) - noch im Rennen ist (bzw. auf der Shortlist). Hier ist in 2027 ein besonders positiver Sondereffekt im Auftragseingang möglich
Hört doch bitte auf mit dieser Quartalsdenke. Dräger ist den Mittelfristzielen deutlich voraus, wie gesagt: Angekündigt war laut Mittelfristplanung nur eine 6%-Marge für 2026, diese wird man übertreffen.
In der Analystenkonferenz hatte Dräger noch das Ziel ausgegeben, die Funktionskosten langsamer als den Umsatz steigen zu lassen, wobei bereits damals Kostendruck bei Personalkosten, aber auch Marketing und Frachtkosten genannt wurden. Daher verstehe ich diesen Kostenanstieg nicht. Diese vollkommen unangekündigte Entwicklung wirft wirklich Fragen auf. Analysten (und Investoren wie ich) hassen solche Abweichungen.