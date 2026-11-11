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    Drägerwerk klettern ans Vorwochenhoch

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk steigt im SDax um 7,1 Prozent
    • Berenberg empfiehlt die Aktie mit Kursziel 156 Euro
    • Analyst erwartet kräftigen Schub der Profitabilität
    AKTIE IM FOKUS - Drägerwerk klettern ans Vorwochenhoch
    Foto: Drägerwerk AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Drägerwerk sind am Mittwoch bis an ihr Hoch aus der Vorwoche bei 108,20 Euro gestiegen. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Mitte Oktober, damals waren die Papiere nach Quartalszahlen prozentual zweistellig eingebrochen. Mit einem Plus von zuletzt 7,1 Prozent auf 106,80 Euro lagen die Drägerwerk-Anteile am Mittwoch im SDax auf dem ersten Platz.

    Unterstützung kommt von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank, die mit einem Kursziel von 156 Euro noch viel Luft nach oben erkennt. Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter stehe ein starker Profitabilitätsschub bevor, schrieb Analyst Christian Ehmann. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,52 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate BSX (11. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -16,36 %/+44,98 % bedeutet.





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