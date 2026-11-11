Startschuss für die Börsen-Revolution!

Deutschlands Aktienkultur kommt in Bewegung

Die Deutschen lieben ihre Sicherheit. Sparbuch, Tagesgeld und Lebensversicherung gelten seit Jahrzehnten als bevorzugte Instrumente für den Vermögensaufbau. Aktien dagegen werden häufig mit Spekulation und hohen Verlusten gleichgesetzt. Doch diese Zurückhaltung kann langfristig teuer werden. Denn während die Inflation kontinuierlich an der Kaufkraft nagt, reichen die Zinsen klassischer Sparprodukte häufig nicht aus, um einen realen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Immerhin kommt Bewegung in die deutsche Aktienkultur. Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts (DAI) investierten 2025 bereits 14,1 Millionen Menschen in Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Das waren 2 Millionen mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Dennoch entspricht das lediglich 19,9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Anders gesagt verzichten 4 von 5 Deutschen damit weiterhin auf die Chancen des Aktienmarktes.

Besonders auffällig ist das wachsende Interesse jüngerer Menschen. Laut DAI besitzen inzwischen 4,9 Millionen Menschen unter 40 Jahren Aktien, ETFs oder Aktienfonds. Allein 2025 kamen in dieser Altersgruppe 1,2 Millionen hinzu. Auch regelmäßiges Sparen gewinnt an Bedeutung. Rund 5,3 Millionen Menschen investieren bereits über Sparpläne, bei denen monatlich kleinere Beträge automatisch angelegt werden.

Mit dem neuen Altersvorsorgedepot will die Bundesregierung diesen Trend deutlich beschleunigen. Ab dem 1. Januar 2027 will der Staat den langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien und ETFs im Rahmen der privaten Altersvorsorge gezielt fördern. Für Millionen Menschen, die bislang einen großen Bogen um die Börse machten, dürfte das den Einstieg erleichtern. Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, der der sich seit Jahren für eine Reform der privaten Altersvorsorge einsetzt, lobte die eingeleiteten Schritte: „Die Politik hat geliefert. Jetzt liegt es an den Menschen, dieses Angebot auch anzunehmen”

Aktien sind Unternehmensanteile, keine Wettscheine

Wer eine Aktie kauft, erwirbt einen kleinen Anteil an einem Unternehmen. Steigen dessen Gewinne und Geschäftsaussichten, kann auch der Aktienkurs zulegen. Manche Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre zusätzlich über Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg.

Die Börse ist der Marktplatz, auf dem diese Unternehmensanteile gehandelt werden. Die Kurse verändern sich ständig, weil Käufer und Verkäufer unterschiedliche Erwartungen an die Zukunft haben. Wirtschaftskrisen, schlechte Geschäftszahlen oder geopolitische Konflikte können selbst solide Aktien erheblich unter Druck setzen.

Um das Risko zu minimieren ist es deshalb wichtig, nicht alles auf einzelne Unternehmen zu setzen. Für Einsteiger bieten sich breit gestreute Aktienfonds und insbesondere ETFs an. Diese bilden meist einen Aktienindex nach. Ein ETF auf den MSCI World enthält beispielsweise Aktien von mehr als 1.000 Unternehmen aus Industrieländern. Wer zusätzlich Schwellenländer berücksichtigen möchte, kann auf entsprechend breiter aufgestellte Welt-ETFs zurückgreifen.

Damit hängt der Anlageerfolg nicht mehr allein von wenigen Unternehmen ab. Allerdings können auch weltweit gestreute Fonds während einer Börsenkrise deutlich an Wert verlieren.

Der Staat beteiligt sich am Vermögensaufbau

Mit dem Altersvorsorgedepot wird das regelmäßige Sparen ab 2027 staatlich gefördert. Für die ersten 360 Euro Eigenbeitrag jährlich gibt es 50 Cent Zulage pro Euro. Für weitere Einzahlungen bis insgesamt 1.800 Euro steuert der Staat jeweils 25 Cent bei. Damit sind maximal 540 Euro Grundzulage möglich. Hinzu kommen bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro für Berechtigte unter 25 Jahren. Das geht aus den Erläuterungen des Bundesfinanzministeriums zur Altersvorsorgereform hervor.

Wie attraktiv die Förderung sein kann, zeigt eine einfache Rechnung. Wer monatlich 30 Euro spart, zahlt jährlich 360 Euro ein und erhält bei voller Förderberechtigung 180 Euro Grundzulage. Mit zwei förderberechtigten Kindern kommen weitere 600 Euro hinzu. Insgesamt fließen damit 1.140 Euro jährlich in den Vorsorgevertrag, obwohl der Sparer selbst nur 360 Euro aufbringt. „Einen ETF-Sparplan mit staatlicher Förderung in dieser Höhe hat es in Deutschland noch nie gegeben. Wer das nicht nutzt, verschenkt Geld”, sagt Soltau.

Mehr Renditechancen ohne Beitragsgarantie

Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Riester-Rente liegt beim Kapitalschutz. Während Riester-Anbieter zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die eingezahlten Beiträge und staatlichen Zulagen garantieren müssen, entfällt diese Verpflichtung beim Altersvorsorgedepot. Dadurch kann ein größerer Teil des Geldes in Aktien und ETFs investiert werden. Im Gegenzug tragen Anleger das Risiko, dass ihr Depot zum Rentenbeginn weniger wert ist als ihre gesamten Einzahlungen und Zulagen.

„Riester ist an hohen Kosten, der Beitragsgarantie und fehlendem Wettbewerb gescheitert, nicht an der Idee. Wer heute noch einen Riester-Vertrag bespart, sollte sich ab 2027 ernsthaft mit dem Wechsel beschäftigen. Das angesparte Kapital lässt sich in ein Altersvorsorgedepot übertragen, der Kostendeckel beim Standarddepot sowie der Wettbewerb sorgt dafür, dass mehr von der Rendite beim Sparer ankommt und dank mehr Aktienanteil entsteht auch eine höhere Rendite”, so Thomas Soltau von Smartbroker+.

Wer mehr Sicherheit möchte, kann stattdessen geförderte Produkte mit einer Garantie von 80 oder 100 Prozent der eingezahlten Beträge einschließlich Zulagen wählen. Allerdings müssen die Anbieter dafür einen Teil des Kapitals entsprechend absichern. Das begrenzt die Möglichkeiten, von steigenden Aktienkursen zu profitieren. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weist darauf hin, dass Garantien und hohe Vertragskosten die langfristigen Renditechancen erheblich schmälern können.

Auch bei den Gebühren lohnt sich ein genauer Blick. Beim sogenannten Standarddepot dürfen die jährlichen Effektivkosten nach Angaben des Bundesfinanzministeriums höchstens ein Prozent betragen. Erzielt die Anlage vor Kosten fünf Prozent Rendite, bleiben bei einem Prozent Effektivkosten rechnerisch vier Prozent übrig. Über mehrere Jahrzehnte kann bereits dieser Unterschied Tausende Euro ausmachen. Das Standarddepot bietet zudem voreingestellte Anlageoptionen, sodass Einsteiger nicht selbst einzelne Anlageinstrumente auswählen müssen.

Wer früh beginnt, verschafft sich einen Vorsprung

Wie stark sich regelmäßiges Sparen auswirken kann, zeigt ein Rechenbeispiel. Wer 30 Jahre lang monatlich 100 Euro investiert und nach Kosten eine durchschnittliche Rendite von fünf Prozent jährlich erzielt, kommt auf rund 83.000 Euro. Selbst eingezahlt wurden lediglich 36.000 Euro. Staatliche Zulagen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die angenommene Rendite ist allerdings nicht garantiert.

Entscheidend bleibt eine breite Streuung, niedrige Gebühren und genügend Zeit, um zwischenzeitliche Kursverluste auszusitzen. Wer sein Geld kurzfristig benötigt, sollte es nicht dem Aktienmarktrisiko aussetzen. Auch die langfristige Bindung des geförderten Altersvorsorgekapitals und die spätere Besteuerung der Auszahlungen müssen berücksichtigt werden.

Die Zahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigen, dass sich das Verhältnis der Deutschen zur Börse bereits verändert. Das neue Altersvorsorgedepot könnte diese Entwicklung beschleunigen. Denn für den langfristigen Vermögensaufbau ist nicht entscheidend, jeden Börsentrend zu erkennen. Viel wichtiger ist, überhaupt anzufangen und das investierte Geld über viele Jahre für sich arbeiten zu lassen.



