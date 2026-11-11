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    Iran meldet Explosionen an Öltankern

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Minentreffer an mindestens zwei Öltankern
    • Tanker fuhren mit ausgeschalteter Ortung auf Minen
    • Straße von Hormus wird zentraler Konfliktpunkt im Krieg
    ROUNDUP - Iran meldet Explosionen an Öltankern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Seit der vergangenen Nacht fuhren mindestens zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen, wie die iranischen Revolutionsgarden mitteilten. Die Öltanker hätten versucht, mit ausgeschalteten Ortungssystemen eine durch den Iran nicht genehmigte Route zu wählen. Den Angaben zufolge wurden die Schiffe von US-Kampfflugzeugen begleitet. Eine unabhängige Bestätigung für die Vorfälle gab es zunächst nicht.

    Erst am Dienstag hatten die Revolutionsgarden, Irans mächtige Militärorganisation, Explosionen an zwei Öltankern gemeldet. Davor sollen am Sonntag drei Schiffe von Explosionen erfasst worden sein.

    Die Streitkräfte des Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen.

    Meerenge inzwischen zentraler Konfliktpunkt im Krieg

    Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

    Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden./arb/DP/mis





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