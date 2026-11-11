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    Fossile Brennstoffe müssen sterben wie Dinosaurier

    UN-Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Guterres warnt vor eskalierender Erderwärmung
    • Ölkonzerne sollen mehr Steuern auf ihre Gewinne zahlen
    • Ein Überschreiten der 1,5-Grad-Marke ist unvermeidlich
    UN-Chef - Fossile Brennstoffe müssen sterben wie Dinosaurier
    Foto: Stringer - dpa

    ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der Weltklimakonferenz hat UN-Generalsekretär António Guterres mit dramatischen Worten vor der eskalierenden Erderwärmung gewarnt und gefordert, die immensen Gewinne der großen Ölkonzerne viel stärker zu besteuern. Das Geld müsse vor allem an verletzliche Staaten fließen, die unter der Klimakrise litten. "Die Verschmutzer müssen zahlen!", rief er zum Auftakt des zweitägigen Gipfels in Richtung Dutzender Staats- und Regierungschefs im türkischen Antalya.

    Klimaschädliche fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas müssten aussterben wie die Dinosaurier, forderte Guterres. "Aber das geschieht nicht von allein. Die Dinosaurier hatten keine Lobby, fossile Brennstoffe aber schon."

    Guterres nannte es eine "brutale Wahrheit", dass die Klimakrise der Menschheit enteile. Die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase hätten 2025 einen historischen Höchststand erreicht. "Die vergangenen vier Jahre waren die heißesten, die jemals gemessen wurden."

    Auf der zweiwöchigen Konferenz mit mehr als 90.000 Teilnehmern beraten Vertreter aus mehr als 190 Staaten über die Eindämmung der Klimakrise und Finanzhilfen für arme Länder, von denen viele besonders unter den fatalen Folgen leiden. Dazu zählen je nach Region heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Waldbrände sowie Unwetter und Überschwemmungen.

    "Keine neue Öl- und Gasinfrastruktur"

    Guterres mahnte, der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas sei alternativlos. Jede Regierung müsse glaubwürdige Fahrpläne dazu erarbeiten. "Das bedeutet: keine neue Kohle, keine neue Öl- und Gasinfrastruktur."

    Die Wissenschaft sage nun, dass ein Überschreiten der kritischen Marke von 1,5 Grad bei der Erderwärmung unvermeidlich sei, sagte Guterres. "Sie fordert uns jedoch nicht dazu auf, aufzugeben - im Gegenteil: Sie ruft uns dazu auf, entschlossener zu kämpfen." Die Weltgemeinschaft habe es in der Hand, wie stark, wie lange und wie verheerend dieses Überschreiten ausfalle. "Doch dafür braucht es Führung. Wir kennen die Wahrheit. Jetzt müssen wir entsprechend handeln."/xx/DP/jha





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