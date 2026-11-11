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    Spionage-Affäre um Jensen Huang: Wie mir die Nvidia-Panik 1.300 $ bringt

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    Jensen Huang räumt eine Affäre ein, Anleger werfen Nvidia aus dem Depot. Ich mache das Gegenteil: Ich lasse mir die Angst der anderen mit 1.300 $ bezahlen – oder kaufe Nvidia mit über 8 % Rabatt.

    Spionage-Affäre um Jensen Huang: Wie mir die Nvidia-Panik 1.300 $ bringt

    Jensen Huang hat am Sonntag in einer E-Mail an seine Belegschaft eine Affäre eingeräumt. Laut Medienberichten handelt es sich um Alice Huang, die US-Geheimdienste für eine chinesische Spionin halten. Peking weist das zurück, bewiesen ist bisher nichts. Der Nvidia-Verwaltungsrat hat eine externe Untersuchung eingeleitet, Abgeordnete im US-Kongress wollen Huang noch im November befragen.

    Die Börse hat schneller geurteilt als jedes Gremium. Vorbörslich rutschte die Aktie am Montag um fast 6 % auf rund 177 USD. Auf drei Monate liegt das Minus inzwischen bei gut 18 %.

    Für Aktionäre ist das unangenehm. Für Stillhalter ist es interessant, denn wenn Angst im Markt ist, zahlen andere dafür.

    Warum die Prämien gerade so hoch sind

    Optionspreise steigen, wenn der Markt große Bewegungen erwartet. Bei Nvidia kommen gerade zwei Gründe zusammen.

    Der erste ist der Skandal selbst. Niemand weiß, was die Untersuchung ergibt, ob Huang im Amt bleibt und ob die Sache den Exportstreit mit China weiter anheizt. Diese Unsicherheit wird in die Optionen eingepreist.

    Der zweite Grund wird gern übersehen: Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor. Wer jetzt eine Option mit Verfall im Januar verkauft, kassiert auch die Prämie für dieses Ereignis mit. Ein Teil der hohen Prämie ist also Earnings-Risiko, das ohnehin angefallen wäre.

    Die Handelsidee: Cash Secured Put auf Nvidia

    Ich verkaufe einen Put mit Strike 175 USD und 66 Tagen Restlaufzeit. Dafür gibt es 13 USD je Aktie, also 1.300 USD Prämie für einen Kontrakt.

    Kennzahl

    Wert

    Strike

    175 USD

    Restlaufzeit

    66 Tage

    Prämie

    13 USD je Aktie / 1.300 USD je Kontrakt

    Kapitalbindung (cash secured)

    17.500 USD

    Rendite auf die Laufzeit

    7,4 %

    Annualisiert

    ca. 41 %

    Break-even

    162 USD

    Stand: 10.11.2026

    Steht Nvidia am Verfallstag über 175 USD, behalte ich die 1.300 USD und die Sache ist erledigt. Liegt die Aktie darunter, bekomme ich 100 Stück zu 175 USD angedient. Abzüglich Prämie habe ich dann effektiv 162 USD bezahlt, gut 8 % unter dem aktuellen Kurs.

    Genau darum geht es mir: Ich wäre bereit, Nvidia zu 162 USD zu besitzen. Wer das nicht ist, sollte den Trade nicht machen.

    So setze ich den Trade um

    Der Put verfällt am 15. Januar 2027, das ist der reguläre Monatsverfall. Bei einem Kurs um 177 USD liegt der Strike nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Der eigentliche Sicherheitsabstand entsteht also über die Prämie, eben die 13 USD bis zum Break-even.

    Ich handle über CapTrader in der Trader Workstation (TWS). Dort wählt ihr in der Optionskette den Januar-Verfall, den 175er Put und klickt auf Verkaufen. Wichtig ist eine Limit-Order, am besten zum Mittelkurs zwischen Geld und Brief. In solchen Phasen sind die Spreads breit, eine Market-Order kostet schnell ein paar Dollar Prämie.

    Cash secured heißt bei mir: Die 17.500 USD liegen tatsächlich auf dem Konto. Im Margin-Konto verlangt CapTrader zwar weniger Sicherheitsleistung, aber wer mit voller Deckung plant, kann eine Andienung in Ruhe aussitzen.

    Mein Plan für die Laufzeit

    • Fällt der Put auf 6,50 USD, also die Hälfte der Prämie, kaufe ich ihn zurück und nehme den Gewinn mit. Die restliche Prämie ist das Risiko bis Januar nicht mehr wert.
    • Notiert Nvidia kurz vor Verfall unter 175 USD, prüfe ich, ob ich den Put gegen eine Gutschrift auf einen späteren Termin rollen kann.
    • Klappt das nicht, nehme ich die Aktien zu effektiv 162 USD und schreibe danach Covered Calls darauf.

    Was schiefgehen kann

    Wenn die Untersuchung belegt, dass Geschäftsgeheimnisse nach China geflossen sind, oder Huang gehen muss, kann die Aktie deutlich unter 162 USD fallen. Dann sitzt ihr auf einem Buchverlust. Im theoretischen Extremfall, Kurs bei null, wären es 16.200 USD je Kontrakt.

    Dazu kommen die Quartalszahlen am 17. November. Eine Enttäuschung trifft eine ohnehin angeschlagene Aktie doppelt.

    Und die 17.500 USD sind 66 Tage gebunden. Wer das Geld vorher braucht, muss den Put zurückkaufen, möglicherweise teurer als verkauft.

    Fazit

    Huangs Affäre ist ein Reputationsproblem, ob daraus ein Geschäftsproblem wird, entscheidet die Untersuchung. Bis dahin bezahlt der Markt jeden gut, der die Unsicherheit trägt.

    Mit dem 175er Put lasse ich mich genau dafür bezahlen: 1.300 USD, wenn Nvidia hält, und ein Einstieg zu effektiv 162 USD, wenn nicht. Beides kann ich mit diesem Unternehmen leben. Wer Puts auf eine Aktie verkauft, die er selbst nie halten würde, macht aus einer Stillhalter-Idee eine Wette.

    Das ist eine Handelsidee und keine Anlageberatung. Optionen sind komplexe Produkte, prüft vorher, ob sie zu eurer Erfahrung und eurem Depot passen.

     


    Verfasst von Alexander Eichhorn
    Spionage-Affäre um Jensen Huang: Wie mir die Nvidia-Panik 1.300 $ bringt Jensen Huang räumt eine Affäre ein, Anleger werfen Nvidia aus dem Depot. Ich mache das Gegenteil: Ich lasse mir die Angst der anderen mit 1.300 $ bezahlen – oder kaufe Nvidia mit über 8 % Rabatt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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