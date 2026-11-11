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    Draegerwerk: Berenberg-Kaufempfehlung beflügelt die Vorzüge

    Im Blickpunkt

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    Die Vorzugsaktien von Draegerwerk springen um 7,01 % nach oben, während die Wettbewerber Philips und Medtronic nachgeben.

    Im Blickpunkt - Draegerwerk: Berenberg-Kaufempfehlung beflügelt die Vorzüge
    Foto: Drägerwerk AG

    Die Kaufempfehlung von Berenberg gibt den Vorzügen von Draegerwerk Rückenwind: Die Privatbank nimmt die Bewertung mit „Buy“ auf und erwartet einen massiven Profitabilitätsschub. Die Papiere erreichen am Mittwoch zeitweise ihr Vorwochenhoch bei 108,20 Euro. Oberhalb dieser Marke wäre der höchste Stand seit Mitte Oktober erreicht.

    Draegerwerk aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2026

    Der Kurs der Draegerwerk Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,30 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Draegerwerk Aktie damit ein Gewinn von +4,54 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Draegerwerk einen Anstieg von +56,16 %.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

    Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,92 %, über 10 Jahre bei 3,90 %.

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Drägerwerk entwickelt Medizin- und Sicherheitstechnik: Beatmungs- und Narkosegeräte, Patientenmonitore, Gasmesstechnik und Atemschutz. Der Lübecker Konzern zählt in diesen Bereichen zu den weltweit führenden Anbietern. Konkurrenten sind GE HealthCare, Getinge, Philips, MSA Safety und Honeywell. Mögliche Differenzierungsmerkmale: die Verbindung beider Sparten, integrierte Systemlösungen und ein globales Servicenetz.

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 921,92 Mio.EUR € wert.

    Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,54 %
    1 Monat -7,28 %
    3 Monate -3,30 %
    1 Jahr +58,80 %
    Stand: 11.11.2026, 12:00 Uhr

    Drägerwerk klettern ans Vorwochenhoch


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    BERENBERG stuft Draegerwerk auf 'Buy'


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Koninklijke Philips, Medtronic und Co.

    Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,68 %.

    Draegerwerk Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Draegerwerk

    +7,92 %
    +2,68 %
    -8,69 %
    -4,63 %
    +57,65 %
    +101,13 %
    +56,27 %
    +54,77 %
    +2.725,63 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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